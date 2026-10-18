Hỏa hoạn nghiêm trọng tại căn cứ quân sự của Canada

Ngày 17/10, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết một "sự cố nghiêm trọng" gây cháy lớn tại căn cứ quân sự Wainwright ở tỉnh bang Alberta.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Carney bày tỏ quan tâm tới các quân nhân bị ảnh hưởng, đồng thời cho biết Chính phủ liên bang đang phối hợp chặt chẽ với giới chức địa phương trong giải quyết, khắc phục hậu quả vụ việc.

Thủ hiến tỉnh bang Alberta Danielle Smith mô tả vụ hỏa hoạn là “nghiêm trọng và thương tâm,” ảnh hưởng đến nhiều quân nhân. Bà cho biết chính quyền sở tại đảm bảo báo cáo cập nhật với Chính phủ liên bang về vụ việc, đồng thời cảm ơn lực lượng ứng cứu cùng những người đang chăm sóc, hỗ trợ các nạn nhân.

Hiện giới chức chưa công bố nguyên nhân vụ cháy cũng như thông tin về thương vong./.

Pháp: Hỏa hoạn thiêu rụi khu chợ thực phẩm lâu đời nhất ở Paris Chợ Marche Couvert des Enfants Rouges ở quận Marais đã bị phá hủy hoàn toàn trong đêm từ 11-12/10; không còn gì sót lại của khu chợ có mái che; rất may không có người thiệt mạng hay bị thương.