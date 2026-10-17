Tổng thống Chile lần đầu tiên thăm Bolivia sau hơn 7 thập kỷ

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Tổng thống Chile José Antonio Kast ngày 16/10 đã tới Bolivia trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của một nhà lãnh đạo Chile tới quốc gia láng giềng sau hơn 70 năm, đánh dấu nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước Nam Mỹ.

Tại La Paz, Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz đã chủ trì lễ đón Tổng thống José Antonio Kast tại Quảng trường Murillo.

Lãnh đạo hai nước tập trung thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác thương mại, kinh tế và an ninh, trong đó có nỗ lực phối hợp quản lý tuyến biên giới chung dài 861km, đồng thời ký kết các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực khai khoáng và năng lượng.

Chile và Bolivia không có quan hệ ngoại giao từ năm 1978 do những tranh cãi về đường ra biển, tuy nhiên hai bên vẫn duy trì các cơ quan lãnh sự và có mối liên kết kinh tế chặt chẽ.

Bolivia hiện trung chuyển khoảng 70% lượng hàng hóa ngoại thương qua các cảng phía Bắc của Chile. Trong chuyến thăm này, phía Bolivia cũng đưa ra đề xuất tạo điều kiện để Chile kết nối sâu hơn với tuyến đường thủy Paraguay-Paraná, mở ra hướng lưu thông hàng hóa ra Đại Tây Dương.

Phát biểu về triển vọng quan hệ hai nước, Bộ trưởng Phủ Tổng thống Bolivia Fernando Aramayo cho biết hai bên đang từng bước xây dựng lộ trình hợp tác mới trên tinh thần hướng tới các thỏa thuận cùng có lợi, tạo tiền đề cải thiện và thúc đẩy quan hệ láng giềng hòa bình, ổn định./.

Venezuela và Chile khởi động lộ trình bình thường hóa quan hệ Trong giai đoạn đầu, hai bên nhất trí khôi phục quan hệ lãnh sự nhằm bảo đảm công tác bảo hộ công dân và cung cấp các dịch vụ lãnh sự cho công dân Venezuela và Chile đang sinh sống tại mỗi nước.