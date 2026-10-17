Phát ngôn viên Nhà Trắng Katie Zacharia rời chức vụ sau chưa đầy một tuần

Phát ngôn viên Nhà Trắng Katie Zacharia ngày 16/10 đã rời vị trí sau chưa đầy một tuần làm việc, trong bối cảnh bà vấp phải sức ép từ truyền thông và những câu hỏi liên quan đến quá trình hành nghề luật.

Tổng thống Donald Trump công khai bênh vực bà, cho rằng giới truyền thông đã đối xử bất công với tân phát ngôn viên.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, một quan chức cấp cao trong chính quyền xác nhận bà Zacharia đang trong quá trình chuyển giao nhiệm vụ.

Thông tin được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cho biết ông vừa trao đổi với bà và khuyên bà cân nhắc liệu công việc phát ngôn viên Nhà Trắng có phù hợp với mình hay không.

Phát biểu với báo chí trước khi lên đường đến bang Georgia tham dự một cuộc vận động tranh cử trước thềm bầu cử giữa kỳ, ông Trump nhận xét bà Zacharia đã bị truyền thông đối xử “rất tệ” và “rất bất công.”

Tổng thống cho biết ông không muốn bà tiếp tục chịu áp lực nếu không mong muốn đảm nhiệm vị trí này.

Ông Trump nói bà Zacharia thừa nhận công việc khó khăn hơn nhiều so với dự kiến. Tổng thống cho biết sẽ tiếp tục trao đổi với bà sau khi trở về từ Georgia và để bà tự quyết định về tương lai công việc.

Bà Zacharia bắt đầu làm việc tại Nhà Trắng ngày 12/10 vừa qua. Cuộc họp báo đầu tiên của bà diễn ra ngày 13/10 và kéo dài khoảng 14 phút. Sau đó, bà xuất hiện trên chương trình của người dẫn chương trình Sean Hannity và chương trình “Fox & Friends” của kênh truyền hình Fox News. Theo ông Trump, những lần xuất hiện này đặt bà trước nhiều câu hỏi gai góc từ giới truyền thông.

Ngoài những vấn đề liên quan đến cách xử lý các cuộc phỏng vấn và họp báo, bà Zacharia còn đối mặt với các câu hỏi về quá trình hành nghề luật. Những tranh cãi này xuất hiện ngay trong những ngày đầu bà đảm nhiệm vị trí phát ngôn viên, làm gia tăng sự chú ý của truyền thông đối với nhân sự mới của Nhà Trắng.

Tổng thống Trump cho biết dù bà Zacharia rời vị trí phát ngôn viên, ông vẫn mong muốn bà tiếp tục phục vụ trong chính quyền và có thể đảm nhận một vai trò khác ít chịu sức ép hơn. Ông cũng nhận định có nhiều người mong muốn được bổ nhiệm vào vị trí phát ngôn viên Nhà Trắng.

Khi giải thích lý do khuyên bà Zacharia cân nhắc công việc, ông Trump nhấn mạnh bà có gia đình và các con, đồng thời cho rằng bà không nhất thiết phải tiếp tục đảm nhiệm một vị trí đang khiến mình chịu nhiều áp lực.

Việc bà Zacharia rời chức sau chưa đầy một tuần làm việc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump chuẩn bị bước vào giai đoạn vận động nước rút trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11.

Hiện chưa có thông tin chính thức về người kế nhiệm bà hoặc vị trí cụ thể mà bà có thể đảm nhận trong chính quyền./.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng Việc lựa chọn nhân sự mới diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump bày tỏ quan ngại về hiệu quả truyền thông của chính quyền, cho rằng Nhà Trắng chưa truyền tải đầy đủ những thành tựu đã đạt được.