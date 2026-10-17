Mỹ ghi nhận 4.410 ca mắc sởi trên toàn quốc

Ngày 16/10, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ cho biết nước này đã ghi nhận 4.410 ca mắc sởi trên toàn quốc tính đến ngày 15/10, tăng 330 ca so với một tuần trước đó.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr. tiếp tục điều chỉnh chính sách tiêm chủng liên bang, gây ra sự tranh luận về quan điểm của ông đối với vaccine.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong số các ca mắc sởi được ghi nhận trong năm nay tại Mỹ có 451 bệnh nhân phải nhập viện. Bang Pennsylvania là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 1.222 ca nhiễm, 225 trường hợp nhập viện và 5 ca tử vong do chính quyền địa phương ghi nhận.



Tuy nhiên, CDC chỉ xác nhận 2 trường hợp tử vong do sởi trên toàn quốc sau khi thay đổi phương pháp thống kê, yêu cầu bệnh sởi được xác định là nguyên nhân tử vong chính trên giấy chứng tử. Một số chuyên gia cảnh báo cách tiếp cận này có thể khiến việc đánh giá đầy đủ tác động của dịch bệnh bị chậm trễ.



Trẻ em và thanh thiếu niên từ 5-19 tuổi chiếm 42% tổng số ca nhiễm sởi, trong khi người trưởng thành chiếm 41%. Tại New York, chính quyền thành phố đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về dịch sởi trong tháng 10.



Diễn biến dịch bệnh thu hút sự chú ý trong bối cảnh ông Kennedy, người từng nhiều lần đưa ra quan điểm hoài nghi về vaccine, đang thúc đẩy những thay đổi trong chính sách tiêm chủng liên bang.

Một cuộc điều tra của truyền thông Mỹ hồi tháng 7 năm nay cho biết ông Kennedy và các cố vấn từng thảo luận khả năng loại vaccine phòng sởi, quai bị và rubella (MMR) khỏi lịch tiêm chủng trẻ em, nhưng đề xuất này không được thực hiện.



Dù vậy, ông Kennedy gần đây công khai khuyến nghị người dân tiêm vaccine MMR. Ngày 15/10, ông tuyên bố tin tưởng dịch sởi tại Pennsylvania có thể sớm được kiểm soát, đồng thời cho rằng một trong những nguyên nhân khiến dịch bùng phát là nhiều trẻ em không được tiêm chủng trong thời kỳ đại dịch COVID-19.



Theo CDC, hai liều vaccine MMR có hiệu quả phòng ngừa bệnh sởi khoảng 97%. Tỷ lệ bao phủ vaccine khoảng 95% trong cộng đồng được xem là mức cần thiết để hạn chế nguy cơ lây lan và bùng phát dịch.



Tuy nhiên, nhận thức của công chúng về quan điểm tiêm chủng của Bộ trưởng Kennedy còn hạn chế. Khảo sát do Đại học Pennsylvania công bố ngày 29/9 cho thấy chỉ có 31% người Mỹ được hỏi biết ông Kennedy khuyến khích tiêm vaccine phòng sởi, trong khi 69% cho rằng ông không ủng hộ hoặc không biết rõ quan điểm của ông về vấn đề này.



Các số liệu mới cho thấy dịch sởi tiếp tục đặt ra thách thức đối với hệ thống y tế công cộng Mỹ, đặc biệt trong việc duy trì tỷ lệ tiêm chủng đủ cao để ngăn ngừa lây lan.

Giới chuyên môn nhấn mạnh vaccine vẫn là biện pháp chủ yếu để phòng bệnh, trong khi việc truyền tải thông tin nhất quán, dựa trên bằng chứng khoa học, có ý nghĩa quan trọng đối với nỗ lực củng cố niềm tin của người dân vào chương trình tiêm chủng./.

Pennsylvania ghi nhận đợt bùng phát dịch sởi lớn nhất tại Mỹ kể từ năm 1991 Tỷ lệ tiêm chủng giảm khiến một số khu vực ở bang Pennsylvania dễ bị tổn thương trước sự bùng phát của căn bệnh đã được loại trừ hơn 2 thập kỷ.