Nigeria giải cứu 27 nạn nhân bị bắt cóc, có cả trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 17/10, quân đội Nigeria đã giải cứu được 27 người bị bắt cóc, trong đó có một trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi, sau cuộc truy đuổi và đấu súng với các đối tượng vũ trang tại bang Katsina, miền Tây Bắc nước này.

Chiến dịch diễn ra tại huyện Sabuwa, với sự tham gia của binh sĩ Lữ đoàn 17 thuộc quân đội Nigeria, hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch an ninh phối hợp mang tên Fansan Yamma.

Theo thông tin do trang NewsNG dẫn nguồn báo cáo của chuyên gia an ninh Zagazola Makama, khoảng 12 giờ 25 phút ngày 16/10, người dân làng Gamji đã thông báo cho lực lượng quân đội về việc các đối tượng bị nghi là phiến quân xâm nhập địa bàn.

Khi binh sỹ đến nơi, nhóm vũ trang đã đưa các con tin rời khỏi khu dân cư. Quân đội lập tức tổ chức truy đuổi, lần theo dấu vết của nhóm này qua khu vực Gangare hướng về làng Kamba. Đến khoảng 18 giờ 05 phút cùng ngày, binh sỹ tiếp cận các đối tượng và xảy ra đấu súng.

Trước sức ép của lực lượng quân đội, các đối tượng vũ trang buộc phải bỏ lại con tin và chạy trốn vào khu vực cây bụi xung quanh.

Sau đó, binh sỹ tiến hành tìm kiếm và giải cứu được 27 người, gồm 15 nam và 12 nữ, trong đó có trẻ sơ sinh 6 tháng tuổi.

Sau khi tiến hành các bước xác minh ban đầu, những người được giải cứu đã được bàn giao cho trưởng làng Gamji, ông Alhaji Falalu Suleiman.

Các nguồn tin an ninh cho biết không có binh sỹ nào thương vong trong chiến dịch. Quân đội Nigeria tiếp tục tuần tra khu vực xung quanh nhằm bảo đảm an ninh và truy tìm các đối tượng liên quan./.

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