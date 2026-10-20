Tỷ phú Elon Musk tặng mỗi trẻ em Mỹ một cổ phiếu SpaceX

Ngày 19/10, tỷ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành (CEO) SpaceX, tuyên bố sẽ tặng mỗi trẻ em tại Mỹ một cổ phiếu SpaceX thuộc sở hữu cá nhân của ông trong năm 2027.

Nếu được triển khai trên toàn quốc, chương trình có thể phân phối khoảng 72-73 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị ước tính 10,5 tỷ USD. Tuy nhiên, ông Musk chưa công bố chi tiết về điều kiện thụ hưởng, phương thức chuyển giao và thời điểm thực hiện cụ thể.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 19/10, ông Musk viết: “Năm tới, tôi sẽ tặng một cổ phiếu SpaceX của tôi cho mỗi trẻ em tại Mỹ,” đây sẽ là đợt đầu tiên trong nhiều đợt tặng cổ phiếu mà ông dự định thực hiện. Tuyên bố được đưa ra sau khi công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic công bố kế hoạch dành ít nhất 5% cổ phần cho một quỹ phục vụ lợi ích công cộng.

Theo các số liệu thống kê dân số được dẫn trong thông tin công bố, Mỹ có khoảng 72-73 triệu trẻ em dưới 18 tuổi. Với mức giá cổ phiếu SpaceX được nêu là 146,03 USD/cổ phiếu vào phiên giao dịch ngày 16/10, tổng giá trị số cổ phiếu dự kiến phân phối có thể đạt khoảng 10,5 tỷ USD. Giá trị thực tế sẽ phụ thuộc vào giá cổ phiếu tại thời điểm chuyển giao trong năm 2027.

Theo hồ sơ được dẫn nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vào tháng 8/2026, ông Musk trực tiếp sở hữu khoảng 4,8 tỷ cổ phiếu SpaceX.

Nếu tính cả cổ phiếu thưởng chưa hoàn tất điều kiện trao quyền sở hữu và quyền chọn cổ phiếu, tổng số cổ phiếu liên quan đến quyền lợi của ông vào khoảng 6,42 tỷ đơn vị, tương đương khoảng 48% quyền sở hữu hưởng lợi tại công ty.

Với quy mô phân phối dự kiến 72 triệu cổ phiếu, chương trình sẽ sử dụng một phần tương đối nhỏ trong tổng số cổ phiếu thuộc quyền lợi của ông Musk.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ ông Musk sẽ chuyển cổ phiếu trực tiếp từ tài khoản cá nhân hay thông qua một cơ cấu phân phối riêng. Ông cũng chưa xác nhận liệu chương trình có sử dụng Trump Accounts, hệ thống tài khoản đầu tư được hưởng ưu đãi thuế dành cho trẻ em tại Mỹ, hay không.

Theo các quy định được công bố về Trump Accounts, trẻ em đủ điều kiện sinh trong giai đoạn 2025-2028 có thể nhận khoản đóng góp ban đầu 1.000 USD từ chính phủ liên bang. Cơ chế này được thiết kế nhằm khuyến khích tích lũy tài sản dài hạn cho trẻ em. Tuy nhiên, việc sử dụng hệ thống tài khoản này để phân phối cổ phiếu SpaceX cho hàng chục triệu trẻ em vẫn chưa được xác nhận.

Một số vấn đề quan trọng cũng chưa được làm rõ, bao gồm việc chương trình áp dụng cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi đang sinh sống tại Mỹ hay chỉ dành cho công dân Mỹ; các yêu cầu về độ tuổi, thu nhập gia đình và đăng ký thụ hưởng; cũng như cách xử lý các nghĩa vụ thuế, quyền sở hữu và chi phí quản lý tài khoản đối với người chưa thành niên.

Tuyên bố của ông Musk được đưa ra khoảng 12 giờ sau khi Anthropic công bố kế hoạch dành ít nhất 5% cổ phần cho một quỹ phục vụ lợi ích công cộng. Quỹ dự kiến hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận và những sáng kiến giải quyết tác động xã hội của AI, trong đó có nghiên cứu nguy cơ mất việc làm do tự động hóa.

Sau thông báo này, ông Musk viết trên X rằng ông ủng hộ phương án phân phối cổ phiếu trực tiếp cho công chúng, trước khi công bố kế hoạch tặng cổ phiếu SpaceX cho trẻ em Mỹ.

Trước đó, năm 2026, Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell cùng chồng đã cam kết tặng mỗi trẻ em thuộc nhóm thụ hưởng một cổ phiếu SpaceX thông qua các tài khoản đầu tư Trump Accounts.

Chương trình dự kiến hỗ trợ hơn 2 triệu trẻ em, chủ yếu trong độ tuổi 11-17 và sinh sống tại các khu vực có thu nhập tương đối thấp, với tổng giá trị cổ phiếu được cam kết vào thời điểm công bố khoảng 325 triệu USD. Sáng kiến này được xem là một chương trình phân phối cổ phiếu SpaceX cho trẻ em có quy mô đáng kể trước khi Musk đưa ra đề xuất trên phạm vi toàn quốc.

Theo thông tin được cung cấp, SpaceX đã niêm yết cổ phiếu trên sàn Nasdaq vào tháng 6/2026 trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được mô tả là lớn nhất lịch sử.

Sau tuyên bố của Musk, cổ phiếu công ty tăng hơn 1% trong giao dịch trước giờ mở cửa ngày 19/10. SpaceX chưa công bố thông tin chính thức về phương án triển khai chương trình; CNBC cho biết đã liên hệ công ty để đề nghị bình luận.

Theo Forbes, tài sản ròng của ông Musk được ước tính khoảng 908,5 tỷ USD, đưa ông vào vị trí người giàu nhất thế giới.

Sau khi SpaceX niêm yết vào tháng 6/2026, giá trị tài sản của ông từng vượt 1.000 tỷ USD trong thời gian ngắn.

Nếu được thực hiện như cam kết, chương trình tặng cổ phiếu trị giá khoảng 10,5 tỷ USD sẽ là một trong những sáng kiến chuyển giao tài sản cá nhân có quy mô lớn nhất dành cho trẻ em tại Mỹ.

Hiện kế hoạch vẫn ở giai đoạn tuyên bố ban đầu. Việc triển khai trên thực tế sẽ phụ thuộc vào phương thức phân phối, các quy định pháp lý và thuế liên quan, cũng như những điều kiện thụ hưởng mà Musk và SpaceX công bố trong thời gian tới./.

SpaceX mua quyền sử dụng tần số 800MHz trên toàn nước Mỹ Dải tần số 800MHz có khả năng truyền tín hiệu trên khoảng cách xa và xuyên qua nhiều vật cản, qua đó có thể giúp SpaceX cải thiện khả năng phủ sóng tại những khu vực tín hiệu vệ tinh gặp khó khăn.