Quảng cáo chứa mã độc nhắm mục tiêu vào cơ quan khoa học hạt nhân Australia

Nhóm nghiên cứu The Citizen Lab thuộc Đại học Toronto (Canada) công bố báo cáo cảnh báo Tổ chức Khoa học và Công nghệ Hạt nhân Australia (ANSTO) cùng một số cơ quan chính phủ, đơn vị vận hành cơ sở hạ tầng trọng yếu và tổ chức truyền thông của nước này đã trở thành mục tiêu của chiến dịch phát tán phần mềm gián điệp thông qua quảng cáo trực tuyến.



Theo phóng viên TTXVN tại Australia, báo cáo công bố gần đây của The Citizen Lab cho biết một công ty có trụ sở tại Israel mang tên Discover-Tech đã lợi dụng công nghệ quảng cáo kỹ thuật số để phát tán mã độc, cho phép cài đặt phần mềm gián điệp vào thiết bị mà người dùng không cần nhấp chuột hay thực hiện bất kỳ thao tác nào. Báo cáo chỉ ra rằng hàng triệu thiết bị trên thế giới được cho là đã bị nhắm mục tiêu, trong đó có các hệ thống thuộc ANSTO và cơ sở nghiên cứu Synchrotron Australia.



Các nhà nghiên cứu cho biết ngoài khả năng cài đặt phần mềm gián điệp, công nghệ này còn được sử dụng để thu thập thông tin thiết bị, theo dõi hoạt động duyệt web và xác định vị trí địa lý của người dùng, qua đó, hỗ trợ lựa chọn mục tiêu cho các cuộc tấn công tiếp theo. Discover-Tech bị cáo buộc đóng vai trò trung gian giữa các nền tảng quảng cáo trực tuyến, trong đó có Google, và các công ty cung cấp công cụ gián điệp mạng.



Ông Diarmaid Harkin, Phó Giáo sư Đại học Deakin (Australia), nhận định vụ việc cho thấy hệ sinh thái quảng cáo trực tuyến đang bị lợi dụng không chỉ để giám sát người dùng mà còn phục vụ hoạt động gián điệp. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường giám sát và quản lý ngành quảng cáo kỹ thuật số nhằm ngăn chặn việc phát tán các công cụ tấn công mạng.



Về phía Australia, người phát ngôn ANSTO cho biết tổ chức này chưa phát hiện tác động đối với hệ thống, cơ sở vật chất và thông tin từ các kỹ thuật được nêu trong báo cáo. Trong khi đó, theo The Citizen Lab, Google đã loại bỏ Discover-Tech khỏi nền tảng sau khi được thông báo về những phát hiện của nhóm nghiên cứu.



Các chuyên gia nhận định vụ việc là lời cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ ngành công nghệ quảng cáo trực tuyến bị "vũ khí hóa" phục vụ mục đích tình báo và gián điệp, đồng thời đòi hỏi cần có sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý và các tập đoàn công nghệ lớn./.

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