Kinh tế

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,6% giữa những tín hiệu phục hồi đan xen

Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố GDP 9 tháng đầu năm 2026 đạt 107.107 tỷ nhân dân tệ, cùng nhiều lĩnh vực như công nghiệp và bán lẻ tăng trưởng tích cực.

Vũ Tuân
Công nhân làm việc tại một công ty ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Công nhân làm việc tại một công ty ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 19/10, Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố GDP 9 tháng đầu năm 2026 đạt 107.107 tỷ nhân dân tệ, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước.

GDP quý 1, 2 và 3 lần lượt tăng 5%, 4,3% và 4,5%; riêng quý 3 tăng 1,2% so với quý 2.

Đầu tư tài sản cố định (không bao gồm hộ gia đình nông thôn) đạt 33.411 tỷ nhân dân tệ, giảm 7,2%. Trong đó, đầu tư hạ tầng giảm 4,2%, đầu tư chế tạo giảm 2,1% và đầu tư phát triển bất động sản giảm 20,6%. Nếu không tính bất động sản, đầu tư tài sản cố định giảm 4,2%. Riêng tháng 9, chỉ số này tăng 0,07% so với tháng trước.

Tổng mức bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội đạt 37.000 tỷ nhân dân tệ, tăng 1,1%. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 1% và doanh thu dịch vụ ăn uống tăng 2,4%.

Riêng tháng 9, tổng mức bán lẻ đạt 4.243 tỷ nhân dân tệ, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng của tháng 8 là 0,7 điểm phần trăm.

Giá trị gia tăng công nghiệp của các doanh nghiệp quy mô lớn tăng 5,3% trong 9 tháng. Riêng tháng 9, mức tăng đạt 5,5% so với cùng kỳ 2025 và 0,61% so với tháng trước.

Tỷ lệ thất nghiệp khảo sát bình quân tại khu vực đô thị ở mức 5,2%, không đổi so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 9, tỷ lệ này giảm 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước, xuống 5,2%.

Phó Cục trưởng Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc Mao Thịnh Dũng cho biết ngành chế tạo thiết bị và chế tạo công nghệ cao tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ tăng trưởng.

Trong 9 tháng, sản lượng robot công nghiệp tăng 29,1%, thiết bị in 3D tăng 62,5% và pin lithium-ion tăng 39,5% so với cùng kỳ năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#kinh tế quốc tế #Đầu tư tài sản cố định #đầu tư hạ tầng #bán lẻ hàng tiêu dùng Trung Quốc
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