Truyền thông Thái Lan: FTA Việt Nam-EFTA tạo cú hích thương mại

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Tờ báo dẫn thông tin từ Bộ Công Thương Việt Nam cho biết hiệp định với 4 nước thành viên EFTA gồm Na Uy, Thụy Sĩ, Iceland và Liechtenstein được ký kết sau khi hai bên hoàn tất đàm phán vào tháng 7/2026.

Tiến trình đàm phán kéo dài hơn một thập kỷ, được thúc đẩy trong những năm gần đây trong bối cảnh căng thẳng thương mại và các biện pháp thuế quan của Mỹ khiến nhiều nền kinh tế chú trọng đa dạng hóa thị trường, mở rộng quan hệ đối tác nhằm giảm thiểu rủi ro.

Dẫn số liệu của Bộ Công Thương, The Nation cho biết kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EFTA đạt trung bình khoảng 2 tỷ USD mỗi năm.

Cơ cấu hàng hóa trao đổi giữa hai bên mang tính bổ trợ cao, phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên.

Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường EFTA các mặt hàng như thủy sản, giày dép, dệt may, máy móc thiết bị, điện tử và linh kiện; đồng thời nhập khẩu từ EFTA các sản phẩm như máy móc, thiết bị công nghiệp, hóa chất, dược phẩm và nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Về lợi ích của hiệp định, Chính phủ Na Uy cho biết khoảng 50% hàng hóa xuất khẩu của nước này sang Việt Nam sẽ được miễn thuế khi hiệp định có hiệu lực. Tỷ lệ này dự kiến vượt 98% trong vòng 7 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực./.

Chính thức ký kết FTA Việt Nam-EFTA sau 14 năm đàm phán Việt Nam đã chính thức ký FTA với 4 quốc gia thành viên EFTA tại Hà Nội đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi các cuộc đàm phán được tái khởi động trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu.