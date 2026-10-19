Lào Cai: Thành lập Cụm công nghiệp Xuân Ái với vốn đầu tư hơn 815 tỷ đồng

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 3865/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Xuân Ái tại thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai, với diện tích 75ha.

Cụm công nghiệp Xuân Ái có các ngành nghề hoạt động chủ yếu là chế biến chuỗi lạnh nông sản, lâm sản, thủy sản; sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản và chế biến phụ phẩm nông nghiệp; lắp ráp hàng điện tử nhẹ và hàng tiêu dùng; lắp ráp máy móc, phụ tùng ôtô; chế tạo, lắp ráp và sửa chữa cơ khí; công nghiệp chế biến công nghệ cao; dệt may, giầy dép và sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; may mặc kỹ thuật và phụ kiện thời trang xuất khẩu (không nhuộm, không giặt mài); sản xuất bao bì và in ấn.

Cùng với đó là các ngành nghề sản xuất mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân; sản xuất thiết bị y tế, dụng cụ chính xác và bộ xét nghiệm chẩn đoán; sản xuất vật liệu xây dựng; phối trộn, đóng gói hóa phẩm hạ nguồn (không tổng hợp hóa học); sản xuất điện, nước; sản xuất hàng tiêu dùng; công nghiệp nặng, luyện kim màu, hóa chất; logistics ngoại quan và thương mại điện tử xuyên biên giới...

Công ty cổ phần LAMSEN Industrial Lào Cai là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, với tổng mức đầu tư hơn 815,5 tỷ đồng. Dự án đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, thu gom và xử lý nước thải tập trung, chiếu sáng, cây xanh cùng các công trình hành chính, dịch vụ và kỹ thuật.

Tiến độ thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 39 tháng kể từ ngày có quyết định thành lập cụm công nghiệp. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy hoạch, tiến độ và phạm vi được phê duyệt; tuân thủ quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường. Nhà máy xử lý nước thải tập trung phải hoàn thành trước khi tiếp nhận các dự án thứ cấp vào hoạt động.

Sở Công Thương tỉnh Lào Cai là cơ quan đầu mối tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp Xuân Ái. Ủy ban Nhân dân xã Xuân Ái phối hợp với chủ đầu tư thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và quản lý cụm công nghiệp theo quy định.

Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh Lào Cai ghi nhận nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, nổi bật là giải ngân vốn đầu tư công, phát triển công nghiệp, kinh tế cửa khẩu và du lịch.

Một trong những điểm sáng của kinh tế Lào Cai là hoạt động đầu tư và phát triển hạ tầng công nghiệp. Trong 9 tháng, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 5 khu công nghiệp mới với tổng diện tích khoảng 1.255ha, tổng vốn đăng ký gần 14.000 tỷ đồng. Cùng với đó, toàn tỉnh chấp thuận đầu tư mới 42 dự án với tổng vốn đăng ký 30.378,74 tỷ đồng, tăng 24% về số lượng dự án; trong đó có 2 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn khoảng 106 triệu USD.

Hoạt động thành lập doanh nghiệp cũng duy trì đà tăng trưởng. Toàn tỉnh có thêm 1.289 doanh nghiệp và 1.079 đơn vị trực thuộc, với tổng vốn đăng ký 16.858 tỷ đồng, tăng 31% về số lượng và 89% về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Hiện Lào Cai có 13.409 doanh nghiệp, trong đó hơn 7.500 doanh nghiệp đang hoạt động./.

Lào Cai tăng tốc phát triển, phấn đấu GRDP năm 2026 đạt khoảng 10,1% Bước vào quý 4, tỉnh tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và khơi thông nguồn lực, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt khoảng 10,1%.

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