Xúc tiến thương mại: Mở rộng thị trường Hoa Kỳ cho gỗ và nội thất Việt Nam

Khu gian hàng Quốc gia Việt Nam đã chính thức khai mạc tại Hội chợ High Point Market 2026 (bang North Carolina, Hoa Kỳ) từ ngày 17/10 và đang được trưng bày đến hết ngày 21/10. Sự kiện là cơ hội quan trọng để các doanh nghiệp đồ gỗ, nội thất Việt Nam khẳng định vị thế và mở rộng thị phần tại thị trường xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Lễ khai mạc được tổ chức trọng thể tại tòa nhà Suites at Market Square với sự tham dự của ông Đỗ Ngọc Hưng, Tham tán thương mại Việt Nam tại Hoa Kỳ; ông Niraj Shah, Tổng giám đốc, nhà sáng lập Tập đoàn Wayfair Global Selling; cùng đại diện các cơ quan Việt Nam tại Hoa Kỳ, Ban tổ chức High Point Market và đông đảo các nhà mua hàng quốc tế. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Năm nay, Khu gian hàng Quốc gia Việt Nam có diện tích hơn 300m², quy tụ 16 doanh nghiệp tiêu biểu hoạt động trong các lĩnh vực đồ gỗ, nội thất, thủ công mỹ nghệ, mây tre và trang trí nội thất.

Được bố trí ở vị trí trung tâm tại Global Sourcing Pavilion (toà nhà Suites at Market Square), khu gian hàng tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các nhà nhập khẩu, phân phối, bán lẻ và các nhà thiết kế quốc tế tiếp cận, tìm hiểu năng lực cung ứng của doanh nghiệp Việt.

Các sản phẩm trưng bày năm nay gây ấn tượng mạnh bởi sự đa dạng về mẫu mã, phong cách và chất liệu. Từ các dòng nội thất hiện đại, tối giản đến những sản phẩm mang đậm dấu ấn thủ công truyền thống. Đặc biệt, doanh nghiệp Việt Nam đã cho thấy khả năng kết hợp linh hoạt giữa gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp với mây, tre và các vật liệu tự nhiên khác, tạo ra những sản phẩm đáp ứng đa dạng phân khúc khách hàng.

Bên cạnh năng lực sản xuất vượt trội, các doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng chú trọng vào khâu thiết kế, hoàn thiện bề mặt và phối hợp vật liệu. Sự kết hợp giữa năng lực sản xuất quy mô lớn và khả năng tùy chỉnh linh hoạt chính là lợi thế cạnh tranh cốt lõi, giúp đồ gỗ Việt Nam chinh phục các nhà mua hàng khó tính.

Khu gian hàng Quốc gia Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các nhà nhập khẩu, phân phối, bán lẻ và các nhà thiết kế quốc tế tiếp cận, tìm hiểu năng lực cung ứng của doanh nghiệp Việt. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Hoa Kỳ hiện tiếp tục giữ vững vị trí là thị trường xuất khẩu quan trọng hàng đầu của ngành gỗ và nội thất Việt Nam. Thống kê trong 8 tháng năm 2026 cho thấy, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt khoảng 5,91 tỷ USD, chiếm tới 50,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành.

Xét ở quy mô khu vực, châu Mỹ cũng là thị trường khổng lồ của gỗ Việt. Theo số liệu từ Bộ Công Thương, khu vực châu Mỹ chiếm khoảng 60,8% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam; trong đó riêng Hoa Kỳ đã chiếm tới 96,4% kim ngạch xuất khẩu vào khu vực này. Đáng chú ý, đồ nội thất bằng gỗ tiếp tục là nhóm sản phẩm chủ lực khi mang về khoảng 3,16 tỷ USD chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026 (chiếm 56,7% tổng kim ngạch).

Trong bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng khắt khe về chất lượng, thiết kế, nguồn gốc nguyên liệu và tính ổn định của chuỗi cung ứng, việc tham gia High Point Market 2026 mang lại giá trị chiến lược to lớn. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp nắm bắt thị hiếu, tiếp nhận các yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn kỹ thuật, từ đó hoàn thiện sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại diện Cục Xúc tiến thương mại cho biết việc duy trì sự hiện diện tại High Point Market không chỉ dừng lại ở mục tiêu giới thiệu sản phẩm, mà còn hướng tới phát triển thị trường dài hạn. Thông qua chương trình, Cục sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường tính minh bạch về nguồn nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, qua đó từng bước nâng tầm giá trị và hình ảnh của ngành gỗ Việt Nam trên bản đồ nội thất thế giới./.

Hai hoạt động trọng điểm quảng bá hàng hóa Việt Nam tại Hoa Kỳ Song song với Tuần lễ Thương hiệu quốc gia, Khu gian hàng quốc gia Việt Nam được tổ chức thường niên tại Hội chợ High Point Market 2025 quy tụ hơn 75.000 khách thương mại quốc tế.

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