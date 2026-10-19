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Giá vàng châu Á đi lên khi thị trường giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Vào lúc 7 giờ 35 sáng 19/10, (theo giờ Singapore), giá vàng trên thị trường châu Á giao ngay tăng 0,4% lên 4.180,97 USD/ounce, sau khi giảm 0,7% trong tuần trước đó.

Minh Hằng
Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần tại châu Á, giá vàng đi lên khi nhà đầu tư giảm kỳ vọng vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng này, sau các phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Vào lúc 7 giờ 35 sáng (theo giờ Singapore), giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 4.180,97 USD/ounce, sau khi giảm 0,7% trong tuần trước đó.

Giới đầu tư đã hạ xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm xuống mức chưa tới 20%. Thị trường đánh giá các bình luận của Chủ tịch Fed cho thấy cơ quan này có thể giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào tuần tới. Môi trường lãi suất cao thường gây áp lực lên giá vàng, vốn là một tài sản không sinh lời.

Trước đó, dữ liệu lạm phát cao của Mỹ công bố tuần trước đã thúc đẩy đồn đoán về việc tăng lãi suất và hỗ trợ đồng USD. Tuy nhiên, các phát biểu của ông Warsh đã cản đà tăng này. Chỉ số đồng USD ghi nhận ít biến động trong phiên sáng nay sau khi giảm 0,3% ở tuần trước.

Kể từ tháng 8/2026, giá vàng vẫn duy trì trên ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/ounce. Vai trò trú ẩn an toàn đã giúp kim loại quý này thiết lập vùng giá sàn. Dù vậy, giá vàng hiện vẫn thấp hơn khoảng 20% so với thời điểm xung đột Mỹ-Iran bùng phát vào cuối tháng 2/2026.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc tăng 0,6% lên 57,33 USD/ounce. Giá bạch kim và palladium cũng đồng loạt đi lên.

Tại Việt Nam, sáng sớm 19/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 138,60– 143,60 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cục Dự trữ Liên bang Mỹ #Giá vàng #Nhà đầu tư TP. Hà Nội
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