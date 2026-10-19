Đắk Lắk không để dồn vốn đầu tư công vào cuối niên độ

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, tính đến đầu tháng 10/2026, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh đạt trên 47% kế hoạch; vốn 2025 kéo dài sang 2026 giải ngân đạt trên 43% kế hoạch. Hiện một số cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn thấp. Vì vậy, cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân do khối lượng vốn còn lại của niên độ ngân sách là rất lớn.

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện nay có 32/48 cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn mức bình quân của tỉnh; 14/48 cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn hoặc bằng mức bình quân của tỉnh, như Sở Nông nghiệp và Môi trường hơn 16%, xã Ea Drăng hơn 10%; có 2/48 cơ quan, đơn vị, địa phương chưa giải ngân là phường Buôn Hồ và Sở Khoa học và Công nghệ.

Ngoài ra, đối với nguồn vốn 2025 kéo dài sang 2026, hiện có 14 cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn hoặc bằng mức bình quân của tỉnh, như Sở Giáo dục và Đào tạo mới đạt 0,21%; xã Phú Xuân hơn 12%. Có 2 cơ quan, đơn vị, địa phương còn nhiệm vụ chi nhưng chưa giải ngân là Sở Y tế và xã Ea Nuôl.

Theo ông Cao Đình Huy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, phần lớn các dự án giải ngân chậm còn vướng giải phóng mặt bằng. Hồ sơ địa chính tại một số khu vực chưa đầy đủ hoặc có sai lệch; việc xác định nguồn gốc đất, giá đất cụ thể, đối tượng được bồi thường và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn kéo dài. Một số hộ dân chưa thống nhất mức bồi thường, chưa phối hợp kiểm đếm hoặc chưa bàn giao mặt bằng; quỹ đất tái định cư và hạ tầng khu tái định cư tại một số dự án chưa đáp ứng tiến độ, làm chậm triển khai thi công và giải ngân.

Giám đốc Sở Tài chính Cao Đình Huy cho biết, để đẩy mạnh thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công, Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, giảm hoặc điều chuyển đối với các khoản không còn nhiệm vụ chi, đã dừng chủ trương đầu tư hoặc không còn nhu cầu bố trí vốn.

Cùng đó, rà soát từng dự án chậm giải ngân để xác định rõ nguyên nhân, phân định rõ thẩm quyền để đôn đốc, xử lý theo quy định; kịp thời đề xuất điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm triển khai, giải ngân thấp sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn có khả năng tiếp nhận, giải ngân và bảo đảm nguồn thanh toán thực tế theo quy định. Đồng thời, tập trung xử lý các điểm nghẽn trực tiếp ảnh hưởng đến giải ngân, đẩy mạnh triển khai các giải pháp giải phóng mặt bằng; yêu cầu xác định cụ thể từng vị trí, từng đoạn tuyến, cơ quan xử lý và thời hạn hoàn thành.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, dù tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt về giải ngân vốn đầu tư công, tuy nhiên đến nay kết quả giữa các đơn vị và từng nguồn vốn chưa đồng đều. Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh đặt mục tiêu từ tháng 10/2026 đến hết tháng 1/2027, bình quân phải giải ngân hơn 2.236 tỷ đồng/tháng. Do khối lượng vốn cần giải ngân còn lại vẫn rất lớn nên yêu cầu các chủ đầu tư phải tăng tốc giải ngân, không để dồn vào cuối thời hạn giải ngân.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị được giao kế hoạch vốn rà soát toàn bộ số vốn còn lại theo từng dự án, xác định khối lượng đã thực hiện, hồ sơ đủ điều kiện thanh toán, thủ tục còn thiếu và tiến độ xử lý; chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân, bảo đảm vốn năm 2025 kéo dài hoàn thành trước ngày 31/12/2026 và kế hoạch vốn năm 2026 hoàn thành trước ngày 31/1/2027.

Theo ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án còn vướng giải phóng mặt bằng, yêu cầu chủ đầu tư phối hợp Ủy ban Nhân dân xã, phường và cơ quan liên quan xác định cụ thể từng nội dung phải xử lý, cơ quan chịu trách nhiệm và thời điểm hoàn thành; nội dung vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, xử lý.

Dự án Hồ thủy lợi Ea Tam được tăng tốc thi công sau nhiều năm chậm tiến độ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đối với các dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh quản lý yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đảm bảo thực hiện đúng thời gian thực hiện và giải ngân đúng kế hoạch. Trường hợp giải ngân không hết kế hoạch vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026 mà phải hủy dự toán, thì các chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy giao Sở Tài chính tiếp tục theo dõi kết quả giải ngân theo từng chủ đầu tư, kịp thời tổng hợp các trường hợp không thực hiện đúng tiến độ, các khoản vốn không còn khả năng giải ngân hoặc cần điều chỉnh để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2026 tỉnh Đắk Lắk là trên 11.290 tỷ đồng; trong đó đã phân bổ chi tiết hơn 10.073 tỷ đồng, đạt trên 89%; còn trên 1.220 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết./.

Đắk Lắk: Kích hoạt “báo động đỏ” để thúc giải ngân vốn đầu tư công Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai cơ chế cảnh báo “Báo động đỏ” trong theo dõi, điều hành giải ngân vốn này, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.