Maroc chuẩn bị vận hành siêu nhà máy pin lithium đầu tiên ở châu Phi

Tập đoàn công nghệ pin Trung Quốc Gotion High-Tech sẽ bắt đầu chạy thử nhà máy sản xuất pin quy mô lớn ở thành phố Kenitra của Maroc từ ngày 20/10.

Đây là cơ sở sản xuất pin lithium sắt phosphate (LFP) quy mô lớn đầu tiên ở châu Phi.

Theo công ty con Gotion Power Maroc, trong giai đoạn đầu, nhà máy sẽ sản xuất pin LFP với công suất thiết kế 20 GWh. Sản phẩm dự kiến phục vụ thị trường Maroc, các nước châu Phi, châu Âu, Trung Đông và Mỹ.

Đến nay, Gotion Power Maroc đã tuyển dụng hơn 400 lao động địa phương, phần lớn được đào tạo tại các cơ sở sản xuất của Gotion High-Tech ở Trung Quốc.

Dự án được khởi động từ tháng 6/2024. Giai đoạn đầu của dự án có vốn đầu tư 12,8 tỷ Dirham, tương ứng công suất 20 GWh. Khi công suất được nâng lên 100 GWh, tổng vốn đầu tư có thể lên tới 65 tỷ Dirham. Dự án dự kiến tạo ra 17.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp, trong đó có 2.300 vị trí yêu cầu trình độ chuyên môn cao.

Nguồn vốn quốc tế đang được huy động cho dự án này. Ngày 24/7, Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) đã phê duyệt khoản vay 100 triệu euro cho Gotion Power Maroc, đồng thời cho biết sẽ huy động thêm tối đa 141 triệu euro từ các đối tác tài chính.

Theo ông Achraf Tarsim, Giám đốc AfDB tại Maroc, dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp của Maroc và thúc đẩy quá trình đưa nước này trở thành trung tâm sản xuất xe điện của châu Phi.

Một diễn biến đáng chú ý khác là ngày 28/9, Tập đoàn Volkswagen của Đức và công ty sản xuất pin PowerCo đã đạt thỏa thuận với Gotion về việc thành lập 3 liên doanh, trong đó có một nhà máy tại Maroc sản xuất pin LFP và vật liệu cathode dùng cho loại pin này.

Theo Volkswagen, Gotion sẽ nắm giữ 51% vốn và PowerCo sở hữu 49%, đồng thời hai bên cùng quản lý cơ sở. Thỏa thuận vẫn cần được cơ quan quản lý phê duyệt và cổ đông Gotion thông qua.

Việc xây dựng nhà máy pin quy mô lớn được kỳ vọng giúp Maroc mở rộng chuỗi giá trị công nghiệp xe điện, tận dụng lợi thế về nguyên liệu và vị trí địa lý để kết nối các thị trường châu Âu, châu Phi và Trung Đông./.

Trung Quốc áp thuế tiêu thụ với pin lithium-ion và tấm pin năng lượng mặt trời Trung Quốc sẽ áp thuế tiêu thụ với pin lithium-ion và tấm pin năng lượng Mặt Trời từ tháng 9 nhằm điều chỉnh chính sách thuế và ứng phó tình trạng dư thừa công suất trong ngành công nghiệp chiến lược.

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