Hàn Quốc đề xuất chi 40 triệu USD phát triển chip bán dẫn quốc phòng

Hàn Quốc dự kiến dành 56,5 tỷ won (khoảng 40 triệu USD) trong dự toán ngân sách năm 2027 để phát triển công nghệ bán dẫn quốc phòng, nhằm giảm phụ thuộc vào linh kiện nước ngoài và củng cố khả năng tự chủ chuỗi cung ứng công nghệ chiến lược.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, khoản đầu tư mới được đưa vào dự toán ngân sách quốc phòng năm 2027 của Chính phủ Hàn Quốc, tập trung phát triển các công nghệ bán dẫn cốt lõi và xây dựng nền tảng cung ứng ổn định cho những hệ thống vũ khí tiên tiến. Dự toán ngân sách đã được Chính phủ lập và trình Quốc hội xem xét, chưa phải khoản chi đã được phê chuẩn cuối cùng.

Theo số liệu khảo sát năm 2023 được công bố trong các tài liệu chuyên ngành quốc phòng Hàn Quốc, trong 6.945 loại linh kiện bán dẫn được sử dụng ở 54 hệ thống vũ khí chủ chốt, chỉ có 78 loại là sản phẩm trong nước.

Tỷ lệ phụ thuộc nguồn cung nước ngoài lên tới 98,9%. Các linh kiện này được sử dụng trong những hệ thống như radar, vũ khí dẫn đường và thông tin liên lạc quân sự.

Mức phụ thuộc cao cho thấy năng lực của Hàn Quốc trong lĩnh vực bán dẫn thương mại chưa chuyển hóa tương ứng thành khả năng tự chủ chip phục vụ quốc phòng.

Khác với chip nhớ được sản xuất hàng loạt, bán dẫn quốc phòng thường có nhiều chủng loại, sản lượng thấp và phải đáp ứng yêu cầu riêng của từng hệ thống vũ khí. Linh kiện thay thế cũng cần trải qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt về độ tin cậy và an toàn trước khi được đưa vào sử dụng.

Chính phủ Hàn Quốc coi việc phát triển bán dẫn quốc phòng là một phần trong nỗ lực củng cố chủ quyền công nghệ và năng lực quốc phòng. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ gia tăng và chuỗi cung ứng toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc bảo đảm nguồn cung linh kiện thiết yếu có ý nghĩa trực tiếp đối với quá trình phát triển, sản xuất và duy trì hoạt động của các hệ thống vũ khí.



Hiệu quả của kế hoạch sẽ phụ thuộc vào khả năng phát triển công nghệ trong nước, sự tham gia của doanh nghiệp và năng lực thử nghiệm, chứng nhận linh kiện theo các tiêu chuẩn đặc thù của ngành quốc phòng. Nếu được triển khai hiệu quả, chương trình có thể góp phần giảm rủi ro do gián đoạn nguồn cung và tăng mức độ tự chủ công nghệ của Hàn Quốc./.

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