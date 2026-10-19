Thị trường hoa tươi ngày 20/10 kém sôi động, quà thiết thực hút khách

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường hoa tươi và quà tặng tại Thành phố Hồ Chí Minh bước vào mùa mua sắm cao điểm.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, nhiều tiệm hoa ghi nhận lượng khách giảm so với các năm trước, dù giá một số loại hoa tăng không đáng kể.

Trong khi đó, các hệ thống siêu thị tăng cường khuyến mãi, đa dạng hóa sản phẩm quà tặng, hướng đến nhu cầu mua sắm thiết thực và phù hợp túi tiền.

Sức mua hoa tươi giảm

Một số tiệm hoa nổi tiếng, có thương hiệu lâu nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận lượng khách tăng hơn so với ngày thường. Các chậu hoa nhỏ, gói sẵn có giá từ 100.000-300.000 đồng/chậu, các bó hoa từ 400.000-600.000 đồng/bó khá hút khách do phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng; trong khi đó, nhiều bó hoa trên 1 triệu đồng với dòng hoa nhập khẩu cũng có khách hàng riêng, doanh số ghi nhận tăng cao.

Tuy nhiên, ghi nhận chung tại các cửa hàng hoa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, không khí mua sắm dịp 20/10 năm nay chưa thực sự sôi động như kỳ vọng. Lượng khách đến mua hoa không tăng mạnh, khiến nhiều tiểu thương phải thận trọng trong việc nhập hàng và định giá.

Tại tiệm hoa Khả Hân, chợ hoa Hồ Thị Kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh, giá hoa hồng Đà Lạt có xu hướng tăng, trong khi một số loại hoa hồng nhập khẩu lại có giá mềm hơn. Một bó 20 bông hồng được bán khoảng 200.000 đồng; hoa hồng tỷ muội cũng ở mức 200.000 đồng/bó, còn hoa tulip khoảng 300.000 đồng/bó. Giá bán tùy thuộc chủng loại, màu sắc và cách bó.

Theo chủ tiệm, giá một số loại hoa có tăng khoảng 10.000-20.000 đồng/bó, nhưng thị trường nhìn chung khá trầm lắng. Lượng khách đến mua không đông như mọi năm, kể cả vào ngày cuối tuần. Các loại hoa vốn được kỳ vọng sẽ hút khách trong dịp lễ cũng chưa tạo được sức mua nổi bật.

Tình trạng này cũng được ghi nhận tại tiệm hoa Ngọc Diễm. Chị Lê Ngọc Diễm, chủ tiệm, cho biết giá hoa hồng thay đổi theo từng ngày, dao động khoảng 8.000-15.000 đồng/bông tùy loại, nguồn hàng và sức mua. Hoa hồng Đà Lạt đôi lúc không đủ nguồn cung, trong khi hoa nhập khẩu có những thời điểm giá cạnh tranh hơn.

Đáng chú ý, sức mua tại cửa hàng giảm mạnh so với các lễ trước và cùng kỳ năm ngoái, cho thấy dù nhu cầu quà tặng vẫn có, nhưng thị trường không còn sôi động như kỳ vọng.

"Năm nay, sức mua hoa tại cửa hàng giảm khoảng 50% so với cùng kỳ những năm trước. Hôm qua, hôm kia là cuối tuần, ai cũng kỳ vọng người đi mua sắm sẽ đông nhưng không phải, sức mua rất chậm. Hôm nay là cao điểm lễ nhưng rất vắng, người mua và đặt hàng online đều giảm đáng kể," chị Lê Ngọc Diễm cho biết.

Ở phân khúc bán sỉ, một tiểu thương cho biết hoa hồng có giá khoảng 200.000-250.000 đồng/bó 50 bông, tùy màu sắc. Mức giá này tạo thêm lựa chọn cho khách mua số lượng lớn hoặc các cửa hàng cần chủ động nguồn hoa để phục vụ khách trong ngày lễ.

Từ phía người tiêu dùng, giá cả không phải yếu tố duy nhất quyết định lựa chọn. Chị Lê Thụy Vy, phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chị chọn mua hoa nhập khẩu để cắm tại nhà hàng, đồng thời ưu tiên cửa hàng có mức giá ổn định. Theo chị, giá hoa nhìn chung không biến động quá nhiều tại địa điểm chị lựa chọn, giúp người mua dễ cân đối chi phí.

Trong khi đó, anh Hoàng Quốc Anh, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, mua hoa, quà tặng vợ và mẹ nhân dịp 20/10. Anh cho biết không quá đặt nặng giá cả, nhưng vẫn quan tâm đến mẫu mã, cách trang trí và mức giá có phù hợp hay không. Các giỏ hoa năm nay được thiết kế đa dạng, có nhiều mức giá giúp người mua dễ lựa chọn theo nhu cầu.

Thị trường hoa dịp 20/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy vẫn có sự phân hóa về giá theo nguồn cung và chủng loại. Để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, nhiều tiệm hoa cũng đa dạng kiểu bó, chủng loại, phù hợp với đa dạng nhu cầu và hình thức vận chuyển. Nhiều tiệm hoa cũng ghi nhận xu hướng đặt hàng online tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, dự kiến chiếm 20-30% tổng doanh thu.

Hoa hồng vẫn là loại hoa được ưa chuộng trong ngày 20/10. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Quà thiết thực lên ngôi

Trong khi thị trường hoa tươi chưa thực sự sôi động, thì tại các hệ thống bán lẻ hiện đại, chương trình đón sức mua 20/10 khởi động khá sớm. Danh mục sản phẩm mở rộng từ hoa tươi, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân đến bánh kẹo và thực phẩm với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Xu hướng này đáp ứng nhu cầu tìm kiếm những món quà có tính ứng dụng cao, đồng thời giúp người mua chủ động ngân sách.

Tại hệ thống Co.opmart chương trình "Tháng của nàng - Tặng ngàn ưu đãi" với nhiều sản phẩm quà tặng và ưu đãi mua sắm, dao động từ 85.000-240.000 đồng/hộp. Đây là phân khúc quà tặng phù hợp với nhu cầu biếu tặng khá đa dạng của người tiêu dùng.

Còn tại hệ thống LOTTE Mart Việt Nam, các chương trình ưu đãi dịp 20/10 trên nhiều nhóm hàng, từ mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân đến hoa tươi cũng rộn ràng diễn ra. Việc đa dạng hóa lựa chọn giúp người tiêu dùng có thể kết hợp hoa với những món quà thiết thực, hoặc chuyển sang các sản phẩm phù hợp hơn với sở thích của người nhận.

Chị Nguyễn Thị Toản, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các siêu thị đang trở thành điểm đến tiện lợi cho người tiêu dùng, đáp ứng đa dạng nhu cầu mua sắm quà tặng với nhiều đối tượng. Các chương trình khuyến mãi chính là điểm hút khách, kích thích người tiêu dùng trong việc lựa chọn quà tặng trong những dịp như 20/10.

Có thể thấy thị trường quà tặng 20/10 đang có nhiều lựa chọn hơn, từ hoa tươi mang ý nghĩa tinh thần đến các sản phẩm chăm sóc cá nhân và hàng tiêu dùng thiết yếu. Giá cả, tính thiết thực và sự phù hợp với người nhận đang trở thành yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng.

Trong bối cảnh sức mua chưa thực sự bứt phá, nhiều tiệm hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn kỳ vọng thị trường sẽ sôi động trong ngày chính lễ. Bên cạnh chủ động nguồn hàng, đa dạng mẫu mã, giỏ hoa, bó hoa, đa dạng phân khúc giá, nhiều tiệm hoa cũng chủ động quảng bá trên nền tảng online, tập trung nhân lực giao hàng để đón sức mua.

20/10 là dịp lễ quan trọng, tôn vinh người Phụ nữ Việt Nam, dù là một bó hoa hay món quà thiết thực, điều quan trọng nhất vẫn là giá trị tinh thần, là tình cảm và sự trân trọng của người tặng, thông qua món quà, để gửi đến thế giới yêu thương của mình./.

Duyên dáng áo dài nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Giữa những ngày Thu Hà Nội, khu vực hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách đến dạo phố cũng như lưu giữ những khoảnh khắc đẹp hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.