Giá dầu châu Á hạ nhiệt từ mức cao nhất 5 tháng

Giá dầu tại châu Á trong phiên chiều 19/10 đã giảm từ mức cao nhất 5 tháng, do hoạt động chốt lời trước khả năng gia tăng nguồn cung nhiêu liệu trên thị trường toàn cầu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định miễn trừ các lệnh trừng phạt và thuế quan đối với Nga.

Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 2,29 USD, tương đương 2,08%, xuống 107,57 USD/thùng vào lúc 06 giờ 19 phút ngày 19/10 GMT (13 giờ 19 phút ngày 19/10 theo giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) ở mức 99,46 USD/thùng, giảm 1,95 USD, tương đương 1,92%.

Giá dầu Brent đã chạm mốc 110 USD/thùng phiên 16/10, mức cao nhất kể từ ngày 19/5, trong bối cảnh căng thẳng và các mối đe dọa an ninh tại Trung Đông gây lo ngại về sự an toàn của hoạt động vận tải biển cũng như tình trạng nguồn cung năng lượng toàn cầu bị thắt chặt.

Cùng ngày 16/10, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp miễn trừ các lệnh trừng phạt và thuế quan theo "Đạo luật Graham", văn bản mà ông đã ký vào tháng trước theo yêu cầu của các nhà lập pháp muốn gây áp lực lên Nga liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Tổng thống sẽ dành tối đa 60 ngày để đánh giá tác động của các lệnh trừng phạt và thuế quan này đối với nền kinh tế toàn cầu.

Quyết định miễn trừ này được đưa ra sau khi ông Trump đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc xuất khẩu dầu diesel sang Mỹ và các quốc gia khác với khối lượng khởi điểm khoảng 2,3 triệu thùng trong tháng này, sau đó tăng lên khoảng 7,6 triệu thùng mỗi tháng. Động thái của ông Trump nhằm kiểm soát giá dầu trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.

Theo giới phân tích, mặc dù việc Mỹ miễn trừ các lệnh trừng phạt Nga có thể làm gia tăng nguồn cung nhiên liệu từ nước này ra thị trường toàn cầu, những thông điệp trái chiều đã tạo ra sự không chắc chắn. Cho đến khi các chi tiết và thời hạn được làm rõ hơn, thị trường khó có thể kỳ vọng về sự gia tăng bền vững nguồn cung.

Thêm vào đó, nguồn cung bổ sung từ Nga được cho là sẽ không giải quyết được các gián đoạn thực tế tại eo biển Hormuz, nơi các vụ tấn công tàu chở dầu vẫn tiếp diễn.

Trong một diễn biến có khả năng làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông, Ai Cập tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Saudi Arabia bảo vệ an ninh và sự ổn định trước lực lượng Houthi tại Yemen.

DBS, tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đa quốc gia lớn có trụ sở chính tại Singapore, dự báo giá dầu sẽ tiếp tục dao động trong biên độ 100-110 USD/thùng cho đến thời điểm diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, do Iran sử dụng chiến thuật mới nhằm duy trì giá dầu cao, khi đây là vấn đề gây bức xúc đối với cử tri Mỹ./.

Giá dầu thô trượt dốc sau khi Mỹ mở đường cho nguồn cung từ Nga Về yếu tố nguồn cung, giới chức ngoại giao Mỹ xác nhận việc tạm thời dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt và thuế quan nhằm tạo điều kiện cho thỏa thuận cung cấp dầu diesel từ phía Nga sang thị trường này.

​

​