Sắc màu cosplay bùng nổ tại VPBank Hanoi International Marathon 2026

Không chỉ là cuộc đua của tốc độ và sức bền, VPBank Hanoi International Marathon (VPIM) 2026 còn trở thành sân khấu rực rỡ của sự sáng tạo khi rất nhiều runner xuất hiện với những bộ trang phục cosplay độc đáo, biến hành trình chinh phục cung đường biểu tượng của Hà Nội thành một lễ hội sắc màu đầy cảm hứng.

Từ lâu, những bộ trang phục cosplay độc đáo đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa của các giải chạy phong trào trên thế giới. Không chỉ là cách để các runner thể hiện cá tính, cosplay còn mang đến nguồn năng lượng tích cực, tạo nên những khoảnh khắc đầy cảm hứng trên mỗi cung đường.

Và tại VPBank Hanoi International Marathon (VPIM) năm nay, sắc màu ấy tiếp tục bùng nổ khi hàng trăm vận động viên xuất hiện trong những tạo hình sáng tạo, biến hành trình khám phá Hà Nội thành một lễ hội thị giác sống động, nơi mỗi bước chạy là một câu chuyện riêng về đam mê, bản sắc và tinh thần kết nối cộng đồng.

Một nhóm vận động viên hoá trang thành những nét văn hoá rất đặc trưng của Hà Nội như trà đá vỉa hè, phở, gánh hàng rong… thể hiện đúng thông điệp “Hanoi vibes – The City move” của giải chạy năm nay.

Đặc biệt, trong nhóm xuất hiện hình ảnh một nhât vật nam với áo khoác đỏ, hiện thân của chàng ca sĩ đình đám trong BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI - siêu concert kỷ niệm 20 năm sự nghiệp của những "Huyền thoại Kpop," diễn ra trong hai đêm 24 & 25/10/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Trên đường chạy, người tham gia cũng dễ dàng bắt gặp những nhân vật siêu anh hùng quen thuộc, các biểu tượng văn hóa đại chúng, nhân vật hoạt hình hay những bộ trang phục lấy cảm hứng từ chính Hà Nội.

Nguyễn Nhật Long, runner lần thứ 3 tham gia cosplay tại giải chạy VPIM năm nay hoá thân thành một thiên thần sa ngã Lucifer. “Hình tượng Lucifer thường gợi nhắc về những khát vọng vượt giới hạn và lựa chọn con đường khác biệt. Đó không chỉ là lựa chọn của những cá tính mạnh mà còn là nét riêng của Hà Nội: trầm tĩnh nhưng sâu sắc, không hoà tan vào đám đông và luôn giữ được dấu ấn của riêng mình,” Nhật Long chia sẻ.

Vận động viên Nguyệt Anh hoá thân thành cô phù thuỷ xinh tươi tham gia cự ly Full Marathon. Cô cho biết, đây là thử thách tự đặt ra cho bản thân bởi “chạy FM đã mệt rồi, lại thêm cosplay đúng là tăng độ khó cho game. Nhưng thật may là tôi đã vượt qua.”

Câu lạc bộ 1981 Runner trong trang phục những chú gà trên đường chạy. Bên cạnh việc cosplay thành những chú gà, các thành viên trong câu lạc bộ cũng hoá thân thành những chú sâu nhỏ với mục đích “chú sâu nhỏ chạy trước, các chú gà chạy theo sau để có thêm động lực về đích.” 1981 runner là 1 trong số 200 câu lạc bộ tham gia giải chạy năm nay, hầu hết các thành viên đều chạy cự ly 21km.

Giữa không khí sôi động của giải chay, hình ảnh nữ runner trong trang phục Spider-Man nổi bật với nụ cười rạng rỡ, lan toả tinh thần thể thao tích cực và nguồn năng lượng đầy hứng khởi. Một điểm thú vị của mùa giải năm nay là các vận động viên tham gia cosplay là runner chạy ở các cự ly Full Marathon và Half Marathon.

Năm nay cũng là năm thứ 4 liên tiếp VPIM có phát động cuộc thi cosplay cho các vận động viên tham gia chạy. Theo đại diện Ban tổ chức, tổng giá trị giải thưởng cho cuộc thi Cosplay năm nay lên tới 28 triệu đồng với cơ cấu gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 1 giải Ban giám khảo bình chọn. Không chỉ là phần thưởng vật chất, đây còn là sự ghi nhận dành cho những cá nhân góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội đặc sắc, khác biệt cho mùa giải.

Diễn ra từ ngày 16-18/10 với sự tham gia của hơn 11.000 vận động viên trong nước và quốc tế, VPIM 2026 mang concept "Hanoi Vibes - The City Moves" tái hiện một Hà Nội trẻ trung, năng động và không ngừng chuyển động. Các vận động viên tranh tài ở 4 cự ly gồm 5km, 10km, 21km và 42km trên những cung đường biểu tượng đi qua Hồ Gươm, Hồ Tây, Ô Quan Chưởng, Cột cờ Hà Nội, cầu Long Biên, Nhật Tân, Đông Trù cùng nhiều di sản văn hóa, lịch sử của Thủ đô.

Bước sang mùa giải thứ 7 liên tiếp, VPBank Hanoi International Marathon không ngừng đổi mới trải nghiệm dành cho người tham gia. Bên cạnh những tiêu chuẩn chuyên môn quốc tế, hệ thống đo thời gian real-time, các trạm tiếp nước, y tế và vận hành chuyên nghiệp, giải đấu ngày càng chú trọng yếu tố trải nghiệm, kết nối và truyền cảm hứng cho cộng đồng yêu chạy bộ.

Những bộ trang phục cosplay đầy sáng tạo xuất hiện trên các cung đường biểu tượng của Thủ đô đã góp phần làm nên một diện mạo mới cho VPIM 2026: nơi mỗi bước chạy không chỉ hướng đến vạch đích, mà còn kể những câu chuyện riêng, lan tỏa niềm vui và tái hiện tinh thần "Hanoi Vibes - The City Moves" theo cách sống động nhất./.

VPBank và Coolmate nâng trải nghiệm tại VPBank Hanoi International Marathon Coolmate đồng hành cùng VPBank tại VPBank Hanoi International Marathon 2026 với trang phục thi đấu tối ưu, góp phần thúc đẩy phong trào chạy bộ Việt Nam.