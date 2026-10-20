Pháp ban hành lệnh giới nghiêm tại nhiều thành phố, phản đối bạo lực

Ngày 19/10, Chính phủ Pháp ban bố lệnh giới nghiêm một phần tại thủ đô Paris và nhiều thành phố khác, sau khi các cuộc biểu tình cuối tuần qua phản đối giá cả leo thang đã biến thành một trong những vụ bạo lực đường phố tồi tệ nhất trong những năm gần đây.

Giới chức cho biết lệnh giới nghiêm một phần sẽ bắt đầu áp dụng từ tối 19/10 đến sáng 20/10 tại một số thành phố, trong đó có Paris, Lille và Lyon nhằm bảo vệ các cơ sở kinh doanh.

Tại thủ đô Paris, chính quyền áp đặt lệnh cấm biểu tình từ 20h00 và lệnh giới nghiêm từ 23h00 giờ địa phương ngày 19/10 (4h00 ngày 20/10 giờ Việt Nam).

Thủ tướng Sébastien Lecornu bày tỏ quyết tâm khôi phục trật tự công cộng, đồng thời nói rằng không loại trừ khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp.

Quyết định trên được đưa ra sau khi khoảng 550.000 người tham gia biểu tình trên khắp nước Pháp ngày 17/10 vừa qua. Bộ trưởng Tư pháp Gerald Darmanin cho biết lực lượng chức năng tạm giữ hơn 2.500 người do liên quan các cuộc biểu tình quá khích.

Gần 1.000 nhân viên thuộc lực lượng an ninh bị thương. Ít nhất 3.000 cửa hàng đã bị hư hại, với thiệt hại ước tính lên tới hàng trăm triệu euro.

Tổng thống Emmanuel Macron thừa nhận những hạn chế trong khâu ứng phó của chính phủ, dù đã triển khai tới 60.000 nhân viên an ninh ngày 17/10. Ông kịch liệt phản đối hành vi bạo lực mất kiểm soát.

Liên minh châu Âu (EU) lên án biểu tình bạo lực trên là "không thể chấp nhận được.”

Chính phủ Đức cũng bày tỏ phản đối bạo lực và cập nhật khuyến cáo du lịch đối với Pháp, nhận định nguy cơ bạo lực tiếp tục bùng phát trong những ngày tới.

Ngày 19/10, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân nước này tránh xa các khu vực xảy ra biểu tình tại các thành phố lớn của Pháp.

Tương tự, kênh truyền hình nhà nước CCTV đưa tin Chính phủ Trung Quốc khuyến cáo công dân du lịch đến Pháp cần chú ý các rủi ro và áp dụng các biện pháp an toàn./.

Bạo loạn đẩy rủi ro nợ công Pháp lên mức cao nhất kể từ năm 2012 Làn sóng bạo loạn và cướp phá trong những ngày cuối tuần qua đã làm gia tăng lo ngại của giới đầu tư về tình hình chính trị và tài chính của Pháp.