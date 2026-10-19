Chứng khoán Pháp giảm mạnh trong bối cảnh bất ổn xã hội

Thị trường chứng khoán Pháp giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng 19/10, sau khi các cuộc biểu tình cuối tuần qua dẫn đến nhiều vụ bạo lực và cướp phá trên cả nước. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại của giới đầu tư về tình hình chính trị và tài chính Pháp, trong khi thiệt hại của các doanh nghiệp được ước tính lên tới hàng trăm triệu euro.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, vào khoảng 11 giờ 13 phút giờ địa phương, chỉ số CAC 40 của thị trường chứng khoán Paris giảm 1,38%, mạnh hơn mức giảm 0,79% của chỉ số Stoxx 600, đại diện cho các doanh nghiệp lớn trên thị trường chứng khoán châu Âu. Cổ phiếu ba ngân hàng lớn của Pháp gồm BNP Paribas, Société Générale và Crédit Agricole giảm từ 2,2% đến 2,6%, trong khi cổ phiếu tập đoàn bán lẻ Carrefour giảm gần 2%.

Bất ổn xã hội cũng gây thêm sức ép lên thị trường trái phiếu Pháp, giữa lúc nước này đang đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách và nợ công cao. Theo Euronews, lợi suất trái phiếu chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 4,86% trong phiên sáng, cho thấy áp lực gia tăng đối với chi phí vay vốn của chính phủ. Diễn biến này xảy ra khi Quốc hội Pháp đang thảo luận dự thảo ngân sách năm 2027, với nhiều bất đồng về các biện pháp kiểm soát chi tiêu công.

Trong khi đó, các doanh nghiệp Pháp đang thống kê thiệt hại sau những vụ đập phá và cướp hàng hóa tại nhiều thành phố ngày 17/10. Theo ông Alexandre Bompard, Tổng Giám đốc Carrefour, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Phân phối Pháp (FCD), ước tính ban đầu cho thấy khoảng 1.500 cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng, với tổng thiệt hại có thể lên tới hàng trăm triệu euro. Riêng Carrefour có khoảng 50 cửa hàng bị tấn công hoặc phá hoại, với chi phí sửa chữa dự kiến vượt 10 triệu euro.

Trước tình hình này, sáng 19/10, Bộ trưởng phụ trách thương mại Pháp Serge Papin đã họp với đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, ngân hàng và công ty bảo hiểm để đánh giá thiệt hại, tìm biện pháp hỗ trợ các cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng. Giới doanh nghiệp đề nghị đẩy nhanh việc bồi thường bảo hiểm, hỗ trợ tài chính và tạo điều kiện sớm khôi phục hoạt động.

Theo các chuyên gia tài chính, bất ổn tại Pháp đang làm gia tăng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, nhưng không phải nguyên nhân duy nhất khiến chứng khoán châu Âu giảm điểm.

Thị trường còn chịu tác động từ những lo ngại về triển vọng kinh tế và kết quả kinh doanh sắp được công bố của các tập đoàn lớn. Tuy nhiên, việc chứng khoán Pháp giảm mạnh hơn mặt bằng chung châu Âu cho thấy tình hình bất ổn trong nước đang tạo thêm sức ép lên thị trường tài chính Pháp./.

Đồng euro sụt giảm do bất ổn chính trị tại Pháp và giá năng lượng tăng cao Ngày 19/10, đồng euro đã giảm khi giá năng lượng leo thang làm trầm trọng thêm những lo ngại về sự ổn định chính trị tại Pháp, sau khi nước này chứng kiến đợt bạo loạn nghiêm trọng nhất.

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