Kinh tế

Việt Nam tham vấn kinh nghiệm Trung Quốc, chuẩn bị chủ trì APEC 2027

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đề nghị Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm tổ chức Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC; mong muốn tăng cường phối hợp để Việt Nam đảm nhiệm tốt vai trò chủ nhà APEC 2027.

Thúy Hiền
Quang cảnh buổi làm việc. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính)
Quang cảnh buổi làm việc. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính)

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, ngày 20/10, trước phiên họp Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC (FMM) năm 2026 diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có cuộc làm việc song phương với Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Lan Fo’an nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và tham vấn về công tác chuẩn bị cho năm APEC 2027 do Việt Nam chủ trì.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chúc mừng Bộ Tài chính Trung Quốc đã tổ chức thành công chuỗi hội nghị trong Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2026 (FMP 2026), góp phần quan trọng vào hợp tác kinh tế-tài chính khu vực cũng như thành công chung của Năm APEC 2026.

Đối với các định hướng ưu tiên cho Tiến trình FMP 2027, với vai trò là chủ nhà năm 2027, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết trong phiên họp toàn thể, Việt Nam sẽ đề xuất các chủ đề ưu tiên đã được Bộ Tài chính Việt Nam nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở bám sát Kế hoạch Hành động Incheon, bảo đảm tính kế thừa và thống nhất với chương trình nghị sự chung của APEC.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ mong muốn Bộ Tài chính Trung Quốc tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ và chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn của phía Trung Quốc cho Việt Nam.

Đánh giá cao sự chuẩn bị chủ động, bài bản của Bộ Tài chính Việt Nam, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lan Fo’an khẳng định ủng hộ các định hướng ưu tiên của Việt Nam và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để duy trì tính liên tục, hiệu quả của hợp tác APEC.

Bên cạnh đó, hai Bộ trưởng cũng đã trao đổi về các nội dung hợp tác tài chính song phương cùng quan tâm.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí chân thành, cởi mở, tin cậy và thực chất, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh tế-tài chính giữa hai Bộ; đồng thời, tạo tiền đề thuận lợi cho việc chuyển giao và đảm nhiệm thành công vai trò chủ nhà năm APEC 2027 của Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)
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