Hyundai Motor, Kia tăng tốc lộ trình thương mại hóa xe tải tự hành

Hyundai Motor và công ty liên kết Kia ngày 20/10 cho biết sẽ triển khai hoạt động thử nghiệm xe tải tự hành cấp độ 4 trong khuôn khổ nỗ lực thúc đẩy công nghệ lái xe tự động và tạo nền tảng cho quá trình thương mại hóa trong tương lai.

Dự án được triển khai trên cơ sở một biên bản ghi nhớ (MOU) được ký kết giữa Hyundai Motor, Kia, hai công ty thành viên của Tập đoàn Hyundai Motor là Hyundai Mobis và Hyundai Glovis, cùng các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ lái xe tự động Mars Auto và RideFlux.

Lễ ký kết diễn ra tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Namyang của tập đoàn ở thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, phía Tây Nam thủ đô Seoul.

Theo nội dung thỏa thuận, Hyundai Motor và Kia sẽ phát triển và cung cấp hai xe tải Xcient, trong đó có một mẫu sử dụng pin nhiên liệu hydro, vào đầu năm tới để phục vụ chương trình thử nghiệm.

Công nghệ tự hành cấp độ 4 cho phép phương tiện vận hành mà không cần sự can thiệp của con người, bao gồm cả trong các tình huống khẩn cấp, với điều kiện hoạt động và phạm vi vận hành được xác định trước. Đây được xem là một trong những bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện và ứng dụng rộng rãi công nghệ lái xe tự động.

Chương trình thử nghiệm sẽ được triển khai trên tổng quãng đường khoảng 500km, bao gồm hai tuyến đường. Tuyến thứ nhất dài 100km, kết hợp giữa đường cao tốc và đường đô thị. Tuyến thứ hai là hành trình đường dài trên cao tốc với chiều dài khoảng 400km.

Thông qua các cuộc thử nghiệm này, các bên tham gia sẽ đánh giá khả năng vận hành của xe tải tự hành trong những điều kiện giao thông khác nhau, qua đó hỗ trợ quá trình phát triển công nghệ và chuẩn bị cho giai đoạn thương mại hóa./.

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