Xe điện - tâm điểm của Triển lãm Ôtô Paris 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngày 12/10, Pháp đã khai mạc Triển lãm Ôtô Paris lần thứ 91 với sự tham dự của hơn 60 nhà sản xuất, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của ngành ôtô với hàng loạt mẫu xe mới.

Xu hướng điện hóa ngày càng rõ nét và sự hiện diện của khoảng 20 thương hiệu Trung Quốc cho thấy sức ép cạnh tranh ngày càng lớn đối với các hãng xe châu Âu.

Sau thời gian trầm lắng kể từ đại dịch COVID-19, triển lãm năm nay thu hút đông đảo các nhà sản xuất, dù vẫn vắng mặt một số tên tuổi lớn như Toyota và BMW.

Các thương hiệu có tiếng khác như Renault, Stellantis, Volkswagen, Mercedes và các thương hiệu châu Á đều tận dụng sự kiện để giới thiệu sản phẩm mới, tập trung vào công nghệ pin, khả năng vận hành và tốc độ sạc.

Trong hệ sinh thái Renault, thương hiệu ôtô Dacia giới thiệu Spring thế hệ thứ hai, mẫu xe đô thị thuần điện có giá khởi điểm 17.900 euro (khoảng 20.000 USD), chưa tính hỗ trợ.

Hãng xe Renault cũng ra mắt phiên bản nâng cấp của Mégane E-Tech Electric, trang bị pin LFP dung lượng 67kWh, cho tầm hoạt động khoảng 500km và công suất sạc 165kW.

Trong khi đó, tập đoàn ôtô Stellantis giới thiệu nhiều mẫu xe mới của Fiat, Lancia, Opel và Peugeot, bao gồm cả xe hybrid và thuần điện. Thương hiệu Trung Quốc Leapmotor, thuộc tập đoàn này, trình làng mẫu xe điện B03.

Các hãng Đức tiếp tục khẳng định vị thế ở phân khúc xe điện. Thương hiệu Volkswagen giới thiệu mẫu SUV ID. Tiguan với pin 77kWh, công suất 286 mã lực và tầm hoạt động 600km; thương hiệu xe sang Audi ra mắt A2 e-Tron, mẫu xe điện cỡ nhỏ có tầm hoạt động công bố lên tới 649km.

Trong khi đó, biểu tượng “ngôi sao ba cánh” Mercedes trình diễn GLA thế hệ mới với phiên bản điện có tầm hoạt động 657km; công nghệ điện 800V cho phép bổ sung quãng đường 270km chỉ sau 10 phút sạc trong điều kiện phù hợp.

Hãng cũng giới thiệu các mẫu AMG công suất lớn, trong đó một phiên bản sedan điện đạt 1.169 mã lực, cho thấy công nghệ điện đang được mở rộng cả ở phân khúc xe thể thao cao cấp.

Các nhà sản xuất châu Á cũng góp mặt với những hướng đi đa dạng. Hãng xe Hàn Quốc Hyundai giới thiệu mẫu Tucson thế hệ mới, tiếp tục duy trì các lựa chọn động cơ hybrid và hybrid sạc ngoài. Thương hiệu đồng hương Kia mở rộng các phiên bản thể thao GT cho dòng xe điện, đồng thời đưa mẫu SUV Seltos vào thị trường châu Âu.

Đáng chú ý, khoảng 20 thương hiệu Trung Quốc tham gia triển lãm, trong đó có một số hãng lần đầu xuất hiện tại Pháp.

Thương hiệu Denza giới thiệu mẫu SUV hybrid sạc ngoài BAO5 công suất 544 mã lực; hãng Chery trưng bày dòng SUV điện hóa; Zeekr ra mắt sedan thể thao và SUV hybrid 9X công suất 897 mã lực; Xpeng giới thiệu SUV điện G9L dài hơn 5m.

Hãng xe điện hạng sang Mỹ Lucid cũng chọn sự kiện này để gia nhập thị trường Pháp.

Triển lãm cho thấy xe điện đang trở thành trọng tâm trong chiến lược phát triển của ngành ôtô, nhờ những tiến bộ về pin, tầm hoạt động và công nghệ sạc. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở giá bán và khả năng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Sự mở rộng nhanh chóng của các thương hiệu Trung Quốc đặt các nhà sản xuất châu Âu trước sức ép phải đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất và duy trì sức cạnh tranh ngay trên thị trường nội địa./.

Thị trường sạc xe điện Mỹ tăng trưởng kỷ lục bất chấp giảm doanh số Dù doanh số xe điện giảm mạnh sau bãi bỏ ưu đãi thuế, ngành sạc xe điện Mỹ vẫn mở rộng mạng lưới kỷ lục để đáp ứng nhu cầu tương lai.

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