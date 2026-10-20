Subaru phát triển ôtô thế hệ mới có khả năng cập nhật phần mềm từ xa

Hãng sản xuất ôtô Subaru của Nhật Bản đang lên kế hoạch phát triển các dòng xe thế hệ mới có khả năng cập nhật phần mềm từ xa, dự kiến đưa ra thị trường vào cuối thập niên 2020.

Đồng thời, hãng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong thiết kế và thử nghiệm, hướng tới rút ngắn 40% thời gian phát triển các mẫu xe mới.

Subaru ngày 18/10 đã giới thiệu với báo giới những công nghệ và phương pháp phát triển ôtô thế hệ mới, bao gồm nền tảng khung gầm và hệ thống động lực.

Đối với dòng ôtô định nghĩa bằng phần mềm (SDV), hãng sẽ tự phát triển các bộ điều khiển điện tử (ECU), tích hợp hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến EyeSight với bộ điều khiển chuyển động của phương tiện.

Bên cạnh đó, Subaru sẽ hợp tác với tập đoàn công nghệ Advanced Micro Devices (AMD) của Mỹ để phát triển chip bán dẫn điều khiển, đồng thời trang bị khả năng cập nhật phần mềm từ xa thông qua kết nối không dây (OTA).

Những công nghệ và phương pháp phát triển mới này sẽ được Subaru áp dụng cho các mẫu xe điện do hãng tự phát triển, dự kiến ra mắt từ năm 2028. Trước đó, Subaru đã công bố bốn mẫu xe điện hợp tác phát triển với Toyota Motor.

Ông Takatomo Watamori, lãnh đạo điều hành Subaru, cho biết hãng hướng tới cung cấp cho khách hàng những mẫu xe có giá cả hợp lý, đồng thời bảo đảm các phương tiện luôn được cập nhật công nghệ mới nhất.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Subaru sẽ cải tổ quy trình phát triển sản phẩm theo hướng triển khai đồng thời nhiều công đoạn, thay vì thực hiện lần lượt các bước thiết kế, chế tạo nguyên mẫu, thử nghiệm và chuẩn bị sản xuất hàng loạt như trước đây. Cách làm này được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian phát triển, giúp hãng có thêm thời gian hoàn thiện tính năng vận hành và chất lượng thông qua thử nghiệm trên xe thực tế.

Với một mẫu xe thử nghiệm dựa trên dòng xe điện thế hệ mới do Subaru tự phát triển, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong thiết kế đã giúp hãng rút ngắn thời gian thực hiện một công đoạn từ hai năm xuống còn một năm.

Cùng với việc đổi mới quy trình, Subaru sẽ tổ chức lại hoạt động phát triển sản phẩm nhằm tăng cường chia sẻ thông tin giữa các bộ phận thiết kế, sản xuất và doanh nghiệp cung ứng linh kiện.

Thay vì chuyển giao công việc lần lượt giữa các nhóm như trước đây, các bên sẽ phối hợp chặt chẽ hơn để kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh, qua đó nâng cao hiệu quả phát triển sản phẩm.

Ngoài ra, Subaru sẽ tăng tỷ lệ sử dụng chung linh kiện giữa các mẫu xe thế hệ mới nhằm nâng cao hiệu quả phát triển và sản xuất. Hãng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ linh kiện dùng chung lên 50%, đồng thời cắt giảm một nửa tổng số công đoạn trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Đối với các dòng xe chạy xăng và hybrid, Subaru sẽ tiếp tục cải tiến nền tảng khung gầm Subaru Global Platform, hướng tới giảm 100kg trọng lượng xe so với thiết kế hiện nay.

Đồng thời, hãng dự kiến tận dụng công nghệ tăng áp và đốt cháy nhiên liệu đã phát triển cho dòng động cơ boxer đặc trưng nhằm cải thiện hiệu suất nhiệt thêm 50% trong tương lai.

Subaru cũng sẽ giảm một nửa số biến thể động cơ để tập trung nguồn lực phát triển các thế hệ động cơ mới./.

Xe điện - tâm điểm của Triển lãm Ôtô Paris 2026 Renault, Stellantis, Volkswagen, Mercedes và các thương hiệu châu Á đều tận dụng sự kiện để giới thiệu sản phẩm mới, tập trung vào công nghệ pin, khả năng vận hành và tốc độ sạc.