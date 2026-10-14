Australia: Xe điện trở thành vũ khí đối phó với tình trạng lạm phát neo cao

Sự bùng nổ doanh số xe điện (EV) tại Australia không chỉ dừng lại ở mục tiêu tiết kiệm năng lượng, mà đang bất ngờ trở thành một "vũ khí" đắc lực giúp nước này đối phó với tình trạng lạm phát neo cao.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, xu hướng từ bỏ xe chạy xăng và dầu diesel đang diễn ra mạnh mẽ, phần lớn do giá nhiên liệu tăng vọt trước những căng thẳng tại Trung Đông. Động lực thúc đẩy sự chuyển dịch này chính là làn sóng xe điện giá rẻ tràn vào thị trường, giúp người tiêu dùng cắt giảm đáng kể chi phí bảo hiểm và bảo dưỡng.

Chuyên gia Chris Dickman từ quỹ quản lý Australian Ethical gọi đây là "hiệu ứng BYD" - ám chỉ việc các dòng xe bình dân từ Trung Quốc đang tạo ra một lực cản lạm phát ngoài dự kiến.

Nhờ giúp tài xế giảm phụ thuộc vào xăng dầu và làm hạ nhiệt mặt bằng giá xe nói chung, sự phổ biến của EV đang làm suy yếu tác động của các cú sốc giá dầu lên toàn nền kinh tế. Những rào cản lớn trước đây đối với xe điện - như giá niêm yết cao, thiếu trạm sạc, phí bảo hiểm hay linh kiện thay thế đắt đỏ, đều đang dần được tháo gỡ khi thị trường Australia ngày càng trưởng thành.

Báo cáo của Hiệp hội Đường bộ quốc gia (NRMA) cho thấy, hiện có ít nhất 5 mẫu EV được bán với mức giá dễ tiếp cận, quanh mức 30.000 AUD (khoảng 21.000 USD) và tất cả đều là các thương hiệu Trung Quốc.

Sự bùng phát của cuộc xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá dầu mỏ lên cao, kéo theo nhu cầu mua xe điện tăng vọt từ tháng 3/2026 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dữ liệu từ Phòng Công nghiệp ôtô Liên bang Australia (FCAI) cho thấy xe điện chạy pin (BEV) hiện chiếm gần 25% doanh số bán xe mới.

Đáng chú ý, doanh số của xe điện và xe hybrid cộng lại đã chiếm khoảng một nửa tổng lượng xe bán ra, chính thức vượt qua doanh số của ôtô thuần xăng trong tháng 9/2026. Các thương hiệu xe điện Trung Quốc như BYD, GWM, Chery và MG đều lọt tốp 10 hãng xe bán chạy nhất Australia trong tháng 9, trong khi hãng Tesla (Mỹ) đứng ở vị trí thứ sáu với 5.654 xe được giao.

Dù xu hướng xe điện đang mang lại những hiệu ứng tích cực, mặt bằng giá nhiên liệu ở mức cao vẫn đang gây sức ép lớn lên nền kinh tế Australia, đẩy chi phí hàng hóa-dịch vụ leo thang và phần nào làm lu mờ tác động giảm phát của "làn sóng" EV.

Theo Viện Xăng dầu Australia (AIP), giá dầu diesel và xăng đều đã chạm mốc kỷ lục mới ở hầu hết các thành phố thủ phủ. Tháng trước, Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA - Ngân hàng trung ương) đã phải nâng mức lãi suất cơ bản lên 4,6% - mức cao nhất kể từ năm 2011, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nếu căng thẳng địa chính trị khiến giá cả neo cao.

Nhằm giải quyết triệt để bài toán này, ông Adam Triggs, đồng sáng lập nhóm tư vấn kinh tế Mandala Partners, cho rằng bước đi tiếp theo để bảo vệ nền kinh tế Australia là "điện khí hóa" mạng lưới vận tải hàng hóa. Chuyên gia này đánh giá các loại xe thương mại hạng nhẹ chạy điện hiện đã có tổng chi phí vận hành rất cạnh tranh so với xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch.

Theo ông Triggs, Chính phủ Australia cần có các chính sách hỗ trợ chi phí ban đầu trong vòng 5-10 năm tới để chuyển đổi đội xe vận tải, qua đó giúp thị trường đạt được "độ phủ đủ lớn" để tự động kéo giảm chi phí logistics trong dài hạn./.

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