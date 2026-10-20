TP Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp chinh phục mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng tốc để nhanh chóng đưa các cơ chế, chính sách vượt trội của Luật Phát triển đô thị đi vào thực tiễn; cũng như định vị thương hiệu siêu đô thị với nguồn lực phong phú và yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, cùng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á.

Cú hích chính sách tạo động lực mới

Kết quả tăng trưởng tích cực trong quý 3 năm 2026 đạt 9,86% so với cùng kỳ và cũng là mức tăng quý cao nhất trong 10 năm gần đây, đã đưa GRDP thành phố 9 tháng tăng 9,06%. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận và tạo tiền đề để Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh năm 2026 là một năm có ý nghĩa đối với Thành phố Chí Minh, bởi lần đầu tiên thành phố được Trung ương trao đồng thời cả định hướng chiến lược lẫn hành lang pháp lý với các cơ chế, chính sách vượt trội từ Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới đến Luật Phát triển đô thị với những cơ chế phân quyền mạnh mẽ cho đô thị đặc biệt. Những cơ chế, chính sách này, được kỳ vọng sẽ là những cú hích tạo động lực quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Thực tế, Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế rộng lớn hơn, cơ hội kết nối vùng và quốc tế mạnh mẽ hơn, nhưng cũng đứng trước yêu cầu tăng trưởng cao hơn về chất lượng và hiệu quả.

Thành phố không thể chỉ dựa vào lợi thế quy mô thị trường, hay tăng trưởng theo chiều rộng, mà cần đội ngũ doanh nghiệp có năng lực đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất, phát triển bền vững và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhấn mạnh những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh luôn có sự đồng hành cùng doanh nghiệp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, tư nhân, tạo cơ hội phát triển hơn nữa cho các doanh nghiệp.

Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đa dạng cơ chế, chính sách đột phá thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giải ngân vốn đầu tư công nhất những dự án lớn, công trình hạ tầng trọng điểm… nhằm kiến tạo không gian phát triển mới cho cộng đồng doanh nghiệp.

Khu vực tái hiện hoạt động “trên bến, dưới thuyền” tại Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Cao Văn Chóng, Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) cho hay, doanh nghiệp tự hào khi vừa mới được Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận với danh hiệu “Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2026” và Giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2026, cũng là động lực tiếp tục kế thừa nền tảng đã có để chủ động đổi mới để thích ứng với yêu cầu mới.

Bởi trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng không gian phát triển, hướng đến nâng cao chất lượng tăng trưởng và tăng cường hội nhập quốc tế, đòi hỏi Saigontourist Group không ngừng đầu tư phát triển sản phẩm phù hợp với xu hướng và nhu cầu của du khách; nâng cao chất lượng trải nghiệm trên toàn hệ thống; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cải tiến phương thức quản trị và tăng cường hợp tác với mạng lưới đối tác trong nước, quốc tế.

Điển hình, Saigontourist Group tiếp tục phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, ẩm thực Việt Nam để tạo nên những sản phẩm có bản sắc, gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường.

Saigontourist Group mong muốn mỗi bước phát triển của doanh nghiệp đều góp phần tạo thêm giá trị cho Thành phố Hồ Chí Minh, từ nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách, quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh… cho đến thúc đẩy liên kết ngành và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Cùng hành động - kiến tạo phát triển

Một số chuyên gia đánh giá, trước sự chuyển động của tình hình kinh tế trong và ngoài nước, doanh nghiệp phải vừa tạo ra doanh thu, lợi nhuận, việc làm và đóng góp ngân sách; vừa chuyển hóa tri thức thành sản phẩm, công nghệ thành năng suất và sáng kiến thành giá trị mới cho xã hội.

Một doanh nghiệp mạnh tạo ra giá trị cho một ngành hàng; nhiều doanh nghiệp mạnh tạo nên sức cạnh tranh cho cả nền kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; đội ngũ doanh nghiệp biết kiến tạo giá trị cho cộng đồng, cho đất nước sẽ góp phần tạo nên động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam.

Với vai trò tiên phong, cộng đồng doanh nghiệp phải là đội ngũ đi đầu không chỉ thực hiện các động lực tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh từ tạo động lực tăng trưởng truyền thống (gồm đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu), mà phát huy những động lực tăng trưởng mới về phát triển kinh tế số và xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, tăng cường liên kết, hình thành một cộng đồng thương hiệu lớn mạnh, để phát triển thương hiệu của doanh nghiệp mình và dẫn dắt thương hiệu của doanh nghiệp cùng ngành và liên ngành phát triển, cũng như định hình thương hiệu vững vàng của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ kinh tế thế giới.

Du khách tìm hiểu các sản phẩm du lịch tại khu vực ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Ghi nhận ý kiến nhiều doanh nghiệp khác cũng cho hay, đằng sau những danh hiệu được ghi nhận là sự nỗ lực không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với xu hướng thị trường trong và ngoài nước. Ngoài ra, doanh nghiệp đẩy mạnh tái cấu trúc, chuyển đổi số và xanh, thực hiện trách nhiệm cộng đồng lan tỏa với những chương trình an sinh xã hội thiết thực, hướng đến giá trị bền vững.

Bà Diệp Hồng Di, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) chỉ ra rằng, điểm nhấn nổi bật từ đầu năm 2026 đến nay là Saigon Co.op đạt danh hiệu Top 10 Thương hiệu Vàng được người tiêu dùng yêu thích, khẳng định sức sống bền bỉ của một thương hiệu bán lẻ thuần Việt.

Nếu danh hiệu “Dấu ấn Thương hiệu” ghi nhận hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu qua ba thập kỷ, thì việc góp mặt trong Top 10 Thương hiệu Vàng được người tiêu dùng yêu thích càng làm nổi bật giá trị của niềm tin, sự gắn bó và tình cảm mà hàng triệu khách hàng đã dành cho Saigon Co.op trong suốt những năm qua.

Để phát huy vai trò của một doanh nghiệp được hình thành từ Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng thành cùng nhịp phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và bền bỉ theo đuổi sứ mệnh phục vụ người tiêu dùng Việt, Saigon Co.op sẽ đẩy mạnh tái cấu trúc, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với thị trường bán lẻ hiện đại.

Mặt khác, Saigon Co.op tiếp tục chú trọng thực hiện trách nhiệm cộng đồng lan tỏa với những chương trình an sinh xã hội thiết thực, hướng đến giá trị bền vững, bên cạnh phấn đấu trong hoạt động kinh doanh và đóng góp vào tăng trưởng chung của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lê Minh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản VISSAN chia sẻ, trong những năm qua và vừa mới đây, các sản phẩm mang thương hiệu VISSAN liên tục được ghi nhận tại Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam.

Kết quả này, đạt được là nhờ VISSAN tập trung củng cố chuỗi giá trị từ nguồn nguyên liệu, sản xuất, chế biến đến phân phối; đầu tư đổi mới công nghệ, tự động hóa và nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm.

Bước vào kỷ nguyên mới, VISSAN đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, phát triển giải pháp sản xuất xanh, tiết kiệm tài nguyên, mở rộng thị trường trong nước và từng bước nâng cao năng lực xuất khẩu.

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, VISSAN tiếp tục đồng hành cùng những chương trình trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh: Chương trình Bình ổn thị trường; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chương trình “Tick Xanh trách nhiệm.”

Song song đó, VISSAN duy trì hoạt động ổn định, thúc đẩy đổi mới và định hướng doanh nghiệp phát triển bền vững trong giai đoạn mới không chỉ ở hoạt động sản xuất kinh doanh, đổi mới quản trị, phát triển thương hiệu, mà còn chăm lo người lao động và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Liên quan đến xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, kiến tạo động lực tăng trưởng mới, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó giám đốc Sở Công Thương chỉ ra rằng, cộng đồng doanh nghiệp cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò chủ động, cùng tham gia đóng góp, hiến kế cho định hướng, chính sách phát triển Thành phố Hồ Chí Minh với tư duy “cùng hành động - kiến tạo phát triển” ngay từ quá trình xây dựng đến thực thi chính sách. Qua đó, doanh nghiệp cùng Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao tính khả thi của chính sách vào thực tiễn, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy năng lực và không gian phát triển.

Cụ thể, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp có thể kể đến Giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” được Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp nhiều đơn vị tổ chức thường niên trong những năm gần đây đã tiếp sức và "thai nghén" những thương hiệu lớn mạnh khai sinh từ Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước, vươn lên trở thành thương hiệu quốc gia và có chỗ đứng trên thị trường quốc tế.

Thông qua giải thưởng này, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục đầu tư xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, góp phần kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới./.

Cơ hội bứt phá cho doanh nghiệp khi không gian thị trường mới rộng mở Nghị quyết 27-NQ/TW xác lập một bước chuyển căn bản trong tư duy, tổ chức không gian phát triển quốc gia theo hướng đa tầng, lấy mạng lưới đô thị, hành lang kinh tế và vùng động lực làm trục kết nối.

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