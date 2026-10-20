Lào Cai đặt mục tiêu thành trung tâm công nghiệp vật liệu chiến lược của cả nước

Theo Kế hoạch số 494/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, tỉnh xác định công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền tảng, trụ cột, có vai trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và vị thế của tỉnh trong chuỗi giá trị vật liệu chiến lược quốc gia.

Phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân trên 12%/năm

Tỉnh ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược có năng lực tài chính, quản trị hiện đại, cam kết chuyển giao công nghệ lõi; tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tàu hiện có trên địa bàn tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng chuỗi sản phẩm sau phốt pho, sau luyện kim, dẫn dắt chuỗi giá trị.

Phát triển công nghiệp vật liệu đi đôi với bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh, tuần hoàn; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân, nhất là người dân tại các khu vực có hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.

Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) bình quân trên 12%/năm; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 13,8%; chấm dứt xuất khẩu khoáng sản thô và thu ngân sách nhà nước từ hoạt động khoáng sản bình quân từ 3.250 tỷ đồng/năm trở lên.

Tỉnh phấn đấu thu hút, triển khai ít nhất 3 dự án chế biến sâu vật liệu chiến lược trong các lĩnh vực đất hiếm, graphit, phốt pho, hóa chất tinh khiết cấp điện tử và vật liệu pin.

Nhà máy sản xuất phân bón DAP Lào Cai tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Cùng với đó, tỉnh hoàn thành chuyển đổi Khu công nghiệp Tằng Loỏng sang khu công nghiệp sinh thái; xử lý, tái chế tối thiểu 50% lượng bã thải gyps (bã thải thạch cao), xỉ lò phốt pho phát sinh hằng năm; nâng tỷ lệ doanh nghiệp công nghiệp áp dụng giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả lên 62%.

Đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng, chuyển đổi 40% cơ sở sản xuất gạch đất sét nung sang vật liệu không nung; hình thành ít nhất một trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm định vật liệu trên địa bàn. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành số hóa 100% dữ liệu địa chất, khoáng sản và công nghiệp vật liệu trong năm 2027.

Hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp vật liệu chiến lược hàng đầu cả nước

Tầm nhìn đến năm 2045, Lào Cai trở thành trung tâm công nghiệp vật liệu chiến lược hiện đại, xanh, tuần hoàn hàng đầu cả nước; làm chủ một số công nghệ chế biến sâu đất hiếm, graphit, phốt pho tinh khiết và hợp kim đặc chủng; có doanh nghiệp vật liệu năng lực cạnh tranh khu vực, dẫn dắt chuỗi giá trị; 100% cơ sở sản xuất gạch đất sét nung chuyển đổi sang vật liệu không nung, vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường; công nghiệp vật liệu của tỉnh đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ở các lĩnh vực có lợi thế.

Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh Lào Cai đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như hoàn thiện quy hoạch, cơ chế, chính sách; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; bảo đảm nguồn nguyên liệu; quản lý chặt chẽ khoáng sản chiến lược; phát triển đồng bộ ba nhóm vật liệu theo lợi thế của tỉnh gồm: nhóm vật liệu cơ bản (luyện kim, hóa chất, phân bón, vật liệu xây dựng); nhóm vật liệu chiến lược và công nghệ cao; nhóm vật liệu tương lai và vật liệu xanh.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh phát triển hạ tầng và không gian công nghiệp vật liệu; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường; phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp dẫn dắt và hợp tác quốc tế…

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu rà soát, tích hợp định hướng phát triển công nghiệp vật liệu vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch các khu công nghiệp và quy hoạch sử dụng đất; ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, kết nối giao thông, logistics, điện, nước nhằm tạo điều kiện thu hút các dự án chế biến sâu./.

Thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp vật liệu Kết luận số 83-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam xác định công nghiệp vật liệu là ngành công nghiệp nền tảng, có yếu tố quyết định năng lực tự chủ chiến lược.