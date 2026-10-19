Tây Ninh, Vĩnh Long mở rộng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Hong Kong

Ngày 19/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức tọa đàm “Kết nối Tây Ninh, Vĩnh Long-Hong Kong," với sự đồng hành của Bộ Ngoại giao và Hiệp hội Doanh nghiệp Hong Kong (Trung Quốc) tại Việt Nam (HKBAV), nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, mở rộng thị trường và tăng cường kết nối doanh nghiệp giữa các bên.

Tọa đàm là dịp để hai địa phương giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Hong Kong (Trung Quốc) tìm hiểu cơ hội hợp tác trong nông nghiệp, chế biến thực phẩm, công nghiệp, logistics, năng lượng tái tạo và phát triển chuỗi cung ứng.

Đại diện Bộ Ngoại giao, ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực; trong đó, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch là những điểm sáng. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Hong Kong (Trung Quốc) trong ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ bảy của Hong Kong (Trung Quốc) trên toàn cầu; trong khi Hong Kong (Trung Quốc) là đối tác thương mại lớn thứ bảy, đồng thời là nhà đầu tư lớn thứ năm của Việt Nam.

Theo ông Phạm Dứt Điểm, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, Việt Nam kiên định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Giai đoạn 2026-2030, Việt Nam phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng phát triển.

Việt Nam mong muốn thu hút các dự án đầu tư gắn với công nghệ tiên tiến, tri thức quản trị hiện đại, nghiên cứu và phát triển, nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời tăng cường liên kết thực chất, hiệu quả với doanh nghiệp trong nước.

Ông Phạm Dứt Điểm đề xuất tăng cường kết nối doanh nghiệp Hong Kong với Tây Ninh và Vĩnh Long trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến, xuất khẩu, logistics và dịch vụ tài chính; thúc đẩy đầu tư công nghiệp, công nghệ cao, phát triển khu công nghiệp xanh, hiện đại, bền vững. Các địa phương cần tiếp tục chuẩn bị tốt về quy hoạch, hạ tầng, mặt bằng, nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh và Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam (HKBAV) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Đánh giá tiềm năng hợp tác, ông Từ Châu, Quyền Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng Hong Kong (Trung Quốc) có thế mạnh về tài chính, thương mại, vận tải biển, dịch vụ chuyên nghiệp và mạng lưới kinh doanh quốc tế rộng lớn, đóng vai trò cầu nối giữa Trung Quốc đại lục với thị trường toàn cầu.

Trong khi đó, Tây Ninh và Vĩnh Long có nền tảng nông nghiệp, định hướng phát triển công nghiệp, cùng nhu cầu nâng cao năng lực logistics và chuỗi cung ứng. Đây là những điều kiện thuận lợi để các bên mở rộng hợp tác trong chế biến nông sản, xuất khẩu, đầu tư sản xuất và phát triển hạ tầng.

Ông Từ Châu cho biết, thời gian qua, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hong Kong (Trung Quốc) đầu tư, khởi nghiệp và hoạt động tại khu vực miền Nam Việt Nam trong các lĩnh vực kho bãi, logistics, nông nghiệp và sản xuất. Các dự án góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước, đồng thời tận dụng mạng lưới kết nối của Hong Kong để đưa sản phẩm Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Truyền Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Tổng Lãnh sự quán sẵn sàng ủng hộ các hoạt động kinh tế, thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa Hong Kong (Trung Quốc) với các địa phương Việt Nam; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp hai bên tận dụng lợi thế bổ sung cho nhau, tìm kiếm cơ hội hợp tác cụ thể và chuyển các trao đổi thành dự án thiết thực.

Về phía địa phương, Tây Ninh và Vĩnh Long xác định mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực đầu tư chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh là những hướng đi quan trọng trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Đặng Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, cho biết Vĩnh Long định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển và xuất khẩu năng lượng tái tạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đồng thời ưu tiên thu hút đầu tư vào nông nghiệp xanh, chế biến sâu, hạ tầng khu công nghiệp, logistics, năng lượng tái tạo và thương mại.

Trong lĩnh vực thương mại, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Vĩnh Long sang Hong Kong (Trung Quốc) đạt 8,9 triệu USD, tăng 14% so với năm 2024. Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 8,2 triệu USD, tăng 22,94% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm giày dép, dệt may, thủy sản, nước dừa và sữa dừa.

Theo ông Đặng Văn Chính, quy mô thương mại hiện nay vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng của địa phương. Tỉnh mong muốn kết nối trực tiếp với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và doanh nghiệp dịch vụ Hong Kong (Trung Quốc) để mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy tài trợ thương mại, thanh toán và thương mại điện tử.

Vĩnh Long cũng kêu gọi hợp tác phát triển vùng nguyên liệu, nâng cao năng lực bảo quản, chế biến, đóng gói, truy xuất nguồn gốc; đầu tư trung tâm logistics, kho lạnh và hệ thống phân phối. Trong lĩnh vực năng lượng, tỉnh mong muốn thu hút nguồn lực phát triển điện gió gần bờ, ngoài khơi và các dự án xanh gắn với đổi mới công nghệ, chuyển đổi số.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, chính quyền tỉnh Vĩnh Long cam kết xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định; công khai thông tin quy hoạch, danh mục dự án, điều kiện tiếp cận đất đai; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, triển khai dự án.

Thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam trao đổi với lãnh đạo 2 tỉnh Tây Ninh, Vĩnh Long về các lĩnh vực đầu tư doanh nghiệp quan tâm. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Giới thiệu về môi trường đầu tư của địa phương, ông Trương Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tây Ninh, cho biết tỉnh có vị trí địa lý cùng hệ thống cửa khẩu và khả năng kết nối với cảng quốc tế Long An tạo lợi thế để Tây Ninh phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biên mậu và giao thương với Campuchia, ASEAN.

Năm 2025, quy mô kinh tế Tây Ninh đạt trên 14 tỷ USD. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 10,3%. Đến nay, tỉnh thu hút hơn 2.100 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký trên 27 tỷ USD.

Tây Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10-10,5%, kinh tế số chiếm 30% GRDP. Để thực hiện mục tiêu, tỉnh định hướng tổ chức lại không gian phát triển kinh tế, mở rộng hệ thống khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tăng cường kết nối giữa các vùng sản xuất, đô thị, cửa khẩu và cảng.

Các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư gồm linh kiện điện tử, công nghiệp bán dẫn, cơ khí chính xác, chế biến nông sản, dược phẩm, thiết bị y tế, công nghệ sinh học; phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh và nông nghiệp công nghệ cao. Tỉnh cũng định hướng đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo và tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông Trương Thanh Liêm khẳng định Tây Ninh cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư từ khâu tìm hiểu cơ hội đến triển khai, vận hành dự án; cung cấp thông tin về quy hoạch, địa điểm đầu tư, hướng dẫn thủ tục và phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo quy định.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp, ông Michael Chiu Kam Kwong, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hong Kong (Trung Quốc) tại Việt Nam (HKBAV), đánh giá Tây Ninh và Vĩnh Long có những thế mạnh, cơ hội riêng, trong khi Hong Kong (Trung Quốc) sở hữu mạng lưới kết nối quốc tế, năng lực tài chính, logistics và các dịch vụ chuyên nghiệp. Việc kết nối các lợi thế bổ trợ sẽ tạo cơ hội kinh doanh thiết thực trong thương mại, đầu tư, chế biến thực phẩm, phát triển hạ tầng và chuỗi cung ứng.

Doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng của Tây Ninh và Vĩnh Long, được giới thiệu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Ông Michael Chiu Kam Kwong kỳ vọng tọa đàm sẽ giúp doanh nghiệp tìm được đối tác phù hợp, tăng cường trao đổi thông tin và hình thành các mối quan hệ hợp tác lâu dài. HKBAV sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy doanh nghiệp Hong Kong (Trung Quốc) và Việt Nam mở rộng mạng lưới, cùng khai thác cơ hội tại thị trường khu vực và quốc tế.

Thông qua tọa đàm, Tây Ninh và Vĩnh Long kỳ vọng tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Hong Kong (Trung Quốc), chuyển các lợi thế về vị trí địa lý, nguồn nguyên liệu, công nghiệp và năng lượng thành những dự án hợp tác cụ thể; qua đó mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng xanh, bền vững./.

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