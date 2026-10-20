Tuyên Quang 'tăng tốc' để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,17%

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10,17%, thu ngân sách nhà nước đạt 7.292 tỷ đồng, giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững là những nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tập trung triển khai trong những tháng cuối năm 2026.

Theo Công văn số 8292/UBND-KTTH ngày 17/10/2026 về việc tập trung thực hiện 5 chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và Ủy ban Nhân dân xã, phường rà soát toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp cụ thể nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Năm chỉ tiêu kinh tế-xã hội cơ bản cần tập trung thực hiện gồm: tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2026 đạt 10,17%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt và vượt dự toán, với mục tiêu 7.292 tỷ đồng; giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; GRDP bình quân đầu người đạt 59,87 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giảm 3,5%.

Để thực hiện các mục tiêu này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội; khẩn trương rà soát tiến độ thực hiện từng chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, xác định khối lượng công việc còn lại, khả năng hoàn thành, những nhiệm vụ chậm tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan.

Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách và đầu tư công, Sở Tài chính được giao chủ trì theo dõi, tổng hợp, phân tích tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội; thường xuyên cập nhật kịch bản tăng trưởng, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh các giải pháp điều hành phù hợp với tình hình thực tế, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 10,17%.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, các cơ quan chức năng phải theo dõi sát tiến độ từng chủ đầu tư, công trình, dự án; phân loại các dự án có khả năng hoàn thành, dự án chậm tiến độ và dự án không có khả năng giải ngân để tham mưu phương án xử lý, điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn theo đúng quy định.

Các ban quản lý dự án và chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát kế hoạch vốn, khối lượng thực hiện, tiến độ nghiệm thu, thanh toán; chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đấu thầu, nguồn cung vật liệu xây dựng và các điều kiện thi công.

Đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, môi trường, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng; thúc đẩy phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế. Ngành phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cả năm đạt 5,58% theo kịch bản đã đề ra.

Người dân thôn Phú Lương, xã Bình Ca (Tuyên Quang) thu hoạch chanh. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Đối với mục tiêu nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì triển khai các chương trình, chính sách giảm nghèo; hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, phát triển sản xuất, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.

Trong 9 tháng năm 2026, bức tranh kinh tế-xã hội của Tuyên Quang ghi nhận nhiều điểm sáng, với GRDP quý 3 tăng 8,77%, mức cao nhất từ đầu năm. Sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực, hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch và xuất nhập khẩu duy trì đà tăng trưởng. Động lực tăng trưởng được thể hiện rõ ở khu vực công nghiệp, với chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 9,01%; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,02%. Dù vậy, để đạt kịch bản cả năm, chỉ số sản xuất công nghiệp cần tăng 15,68%, đòi hỏi các doanh nghiệp phát huy tối đa công suất, mở rộng sản xuất và sớm đưa các dự án mới vào vận hành. Trong 9 tháng, tỉnh có 7 dự án công nghiệp hoàn thành, đưa vào hoạt động; 6 dự án khác đạt từ 90% đến 98% khối lượng thực hiện. Việc kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án sẽ góp phần bổ sung năng lực sản xuất, tạo thêm giá trị cho nền kinh tế. Đầu tư công cũng cần được thúc đẩy quyết liệt hơn. Đến ngày 28/9, giá trị giải ngân đạt hơn 6.825 tỷ đồng, trong khi khối lượng vốn cần giải ngân trong quý 4 vẫn lớn.

Tuyên Quang: Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 9% so với cùng kỳ Tốc độ tăng trưởng GRDP quý 3 năm 2026 của tỉnh ước đạt 8,26% so với cùng kỳ, cao hơn 1,04 điểm phần trăm so với quý 2, thấp hơn 3,76 điểm phần trăm so với kịch bản đề ra (kịch bản là 12,02%).