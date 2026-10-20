Cà Mau hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng và xuất khẩu điện

Theo Kế hoạch triển khai các dự án năng lượng giai đoạn 2026-2030 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành, tỉnh phấn đấu phát triển các nguồn năng lượng để trở thành trung tâm năng lượng và xuất khẩu điện của khu vực; hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ khó khăn, đưa các dự án vào vận hành theo tiến độ được phê duyệt.

Trong năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu vận hành tăng thêm 3 dự án và một phần dự án điện gió, tổng công suất 300 MW, gồm Nhà máy điện gió Cà Mau 1A, Cà Mau 1B, Tân Thuận giai đoạn 3 và một phần Nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn 3, đồng thời, đưa vào vận hành 2 dự án lưới điện 220kV; hỗ trợ khởi công, động thổ 11 dự án điện gió với tổng công suất 744 MW.

Tỉnh cũng tập trung thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư đối với 22 dự án điện gió, tổng công suất 1.393 MW và 2 dự án điện mặt trời, tổng công suất 100 MW trong năm 2026, làm cơ sở triển khai khởi công, động thổ trong năm 2027.

Về lộ trình vận hành, năm 2027, dự kiến tăng thêm 202 MW điện gió và đưa vào vận hành Trạm biến áp 220 kV Hòa Bình và đấu nối. Năm 2028, Cà Mau đặt mục tiêu vận hành tăng thêm 24 dự án điện gió, tổng công suất 1.490 MW và 2 dự án điện mặt trời, tổng công suất 100 MW.

Năm 2029, vận hành tăng thêm 4 dự án điện gió, tổng công suất 317 MW và 40 MW điện rác, điện sinh khối; năm 2030 vận hành 5 công trình đường dây, trạm biến áp cấp 220 kV.

Đối với điện gió ngoài khơi, tỉnh báo cáo, đề xuất Bộ Công Thương phân bổ công suất trên cơ sở tiềm năng tổng hợp, đánh giá 11.500 MW; phối hợp hỗ trợ nhà đầu tư nghiên cứu dự án. Việc triển khai thực hiện theo quy hoạch được phân bổ, dự kiến đầu tư xây dựng và vận hành khoảng 1.000 MW trong năm 2030.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục hỗ trợ tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; phối hợp lập hồ sơ đề xuất bổ sung dự án mở rộng Nhà máy nhiệt điện Cà Mau 1 và 2, công suất 1.500 MW, vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và kế hoạch thực hiện.

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau chủ trì theo dõi, đôn đốc tiến độ, phối hợp lựa chọn nhà đầu tư và tham mưu xử lý vướng mắc. Các sở, ngành, địa phương hỗ trợ thực hiện thủ tục đầu tư, đất đai, giao khu vực biển, xây dựng, giải phóng mặt bằng và bảo đảm an ninh, an toàn công trình.

Quá trình triển khai phải chú trọng bảo vệ đất sản xuất nông nghiệp, đặc biệt vùng tôm-lúa, đê biển và rừng phòng hộ; hài hòa giữa phát triển năng lượng, bảo vệ môi trường và sinh kế cộng đồng. Kế hoạch cũng yêu cầu xây dựng giải pháp hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người dân bị ảnh hưởng, có kế hoạch thu hồi, tái chế pin mặt trời và tuabin gió sau vòng đời sử dụng./.

Cà Mau: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án điện gió vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng Các dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư gồm: dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 2-1, dự án điện nhà máy điện gió Hòa Bình 4, với tổng công suất khoảng 100MW, nguồn vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.