Quảng Trị: Khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II

Ngày 20/10, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, Khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Quản lý dự án Điện 2 tổ chức Lễ khởi công, phát động thi đua Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II; đồng thời công bố phát điện Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia.

Hai dự án do EVN làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án Điện 2 quản lý, triển khai tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Tổng quy mô hai dự án gồm 4 tổ máy, công suất 3.015,8 MW, với tổng mức đầu tư hơn 82.145 tỷ đồng. Trong đó, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I có 2 tổ máy, tổng công suất 1.403 MW, sử dụng nhiên liệu than; Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II có 2 tổ máy, tổng công suất 1.612,8 MW, sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Khi hoàn thành, hai dự án dự kiến bổ sung hơn 17,2 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1155/QĐ-KKT ngày 4/9/2024.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 40.123 tỷ đồng, áp dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp, với cơ cấu vốn gồm 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay thương mại. Dự án được đồng tài trợ bởi 4 ngân hàng thương mại trong nước gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, việc khởi công Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và phát điện Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I là những dấu mốc quan trọng đối với EVN, đồng thời có ý nghĩa chiến lược trong phát triển năng lượng của tỉnh và thực hiện mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch không chỉ là tổ hợp sản xuất điện mà còn là công trình động lực, góp phần định hình không gian phát triển công nghiệp, tạo sức lan tỏa cho tăng trưởng kinh tế. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh xác định năng lượng là một trong bốn trụ cột phát triển kinh tế-xã hội.

Việc đẩy nhanh tiến độ, khai thác hiệu quả các dự án tại đây sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng lớn của khu vực và cả nước; đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ cảng biển, logistics, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thu hút đầu tư.

Tỉnh Quảng Trị cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư bằng những hành động cụ thể, chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc và chịu trách nhiệm đến cùng đối với công việc thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị EVN tập trung hoàn thành công tác chạy thử, nghiệm thu, phấn đấu phát điện thương mại cả hai tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I trong năm 2026; đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, phương án huy động vốn và lựa chọn nhà thầu, phấn đấu đủ điều kiện khởi công Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III vào cuối năm 2026.

Phó Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh cho biết, đến nay, hai tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I cơ bản hoàn thành, đã phát điện lên lưới điện quốc gia với sản lượng 620 triệu kWh. Đối với Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, EVN đã hoàn thành thu xếp vốn tín dụng, giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án và lựa chọn nhà thầu để ký kết hợp đồng gói thầu EPC.

Theo kế hoạch, tổ máy số 1 dự kiến phát điện thương mại vào tháng 2/2030, tổ máy số 2 vào tháng 4/2030. EVN cam kết chỉ đạo Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, hoàn thành chạy thử, vận hành tin cậy, đưa các tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào vận hành thương mại đúng tiến độ; đồng thời tập trung thi công Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II theo hợp đồng EPC đã ký kết.

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính) Vũ Hồng Phương đề nghị EVN tập trung hoàn thành công tác chạy thử, nghiệm thu, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật và an toàn, sớm đưa toàn bộ Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I vào vận hành thương mại ổn định, kịp thời bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia./.

Đặt mốc mới cho các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch Ngày 24/9, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn đi kiểm tra thực địa và làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (về tiến độ các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch tại Khu Kinh tế Hòn La.