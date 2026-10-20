2,6 tỷ sản phẩm bán ra trên sàn thương mại điện tử Việt Nam trong 9 tháng

Tháng 10/2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) ghi nhận GDP Việt Nam tăng 9,95% - mức cao nhất từ đầu năm, so với cùng kỳ Quý III năm 2025. Tuy nhiên, chỉ số lạm phát (CPI) vẫn ở mức 5,1% cho thấy áp lực giá tiếp tục hiện hữu và sức mua của người tiêu dùng chưa hoàn toàn thoát khỏi sức ép từ chi phí.

Trước bối cảnh đó, thị trường thương mại điện tử Việt Nam trong 9 tháng qua ghi nhận những chuyển biến tích cực về doanh thu, tốc độ tăng trưởng và niềm tin mua sắm của người tiêu dùng trực tuyến trong giai đoạn phức tạp này.

Theo dữ liệu từ nền tảng EcomHeat của YouNet ECI, sau 9 tháng của năm 2026, thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt được kết quả nổi bật với 2,6 tỷ sản phẩm bán ra và hơn 436.000 gian hàng phát sinh doanh thu.

Tổng GMV (tổng giá trị hàng hoá giao dịch) của 4 sàn thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam (Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki) đạt 411,7 nghìn tỷ đồng tương đương khoảng 15,8 tỷ USD.

Ba chỉ số đồng loạt phản ánh quy mô đáng kể của hoạt động thương mại điện tử trước khi thị trường bước vào giai đoạn bùng nổ mùa vụ với nhiều sự kiện mua sắm lớn như 10.10, 11.11, Black Friday, 12.12, Giáng sinh và chuẩn bị cho Tết 2027.

Tuy nhiên, quy mô tổng thể mới chỉ là lớp dữ liệu đầu tiên. Điểm thách thức lớn dành cho các thương hiệu theo đại diện YouNet ECI nằm ở mối tương quan giữa lượt bán sản phẩm và giá thành sản phẩm.

Dữ liệu từ báo cáo cho thấy GMV trong 4 quý liên tiếp (từ Quý IV/2025 đến Quý III/2026) vẫn tăng trưởng đều đặn nhờ đẩy mạnh giá bán (mỗi quý tăng hơn 20%), trong khi tỷ trọng tăng trưởng về sản lượng bán gần như đi ngang 4 quý liên tiếp.

Điều đó cho thấy một thị trường tăng trưởng không đồng nghĩa mọi ngành hàng, nền tảng hay thương hiệu đều có cùng dư địa.

Theo dữ liệu, so với Quý II, số lượng gian hàng phát sinh doanh thu trên 04 sàn thương mại điện tử lớn đã phục hồi khoảng 8% QoQ (chỉ số đo lường sự thay đổi dữ liệu như doanh thu, lợi nhuận, GDP của một quý so với quý liền kề trước đó trong cùng một năm tài chính) trong Quý III/2026 (từ hơn 370.000 lên gần 400.000 gian hàng). Đà phục hồi diễn ra ở cả hai nhóm: Non-Mall Shops (gian hàng thường) tăng từ 351.543 lên 380.307 gian hàng; Mall Shops (gian hàng chính hãng) tăng từ 18.592 lên 19.518 gian hàng.

Tuy nhiên, khi đặt cạnh cùng kỳ năm trước, bức tranh cho thấy sự phân hóa rõ hơn. Số lượng Non-Mall Shops vẫn thấp hơn khoảng 8% trong khi Mall Shops tăng khoảng 5%.

Điều này cho thấy lực lượng nhà bán trên thương mại điện tử đang dần phục hồi sau Quý II, số lượng nhà bán và doanh thu mỗi gian hàng trên các sàn thương mại điện tử đều tăng trưởng, cho thấy nhà bán đang rục rịch tái gia nhập trên các sàn trong Quý III để chuẩn bị đón sóng cuối năm 2026.

Điểm sáng của thương mại điện tử sau 9 tháng qua là nhóm ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tiếp tục tăng trưởng 26% so với cùng kỳ và tăng trưởng 36% cho riêng Quý III - tiếp tục là ngành hàng đạt vị trí thứ hai về tổng doanh thu và được dự báo là dư địa tăng trưởng lớn cho thương mại điện tử Việt Nam trong giai đoạn bùng nổ mùa vụ Quý IV/2026.

Nhóm ngành hàng tiêu dùng nhanh đạt 29,4 nghìn tỷ đồng GMV trong Quý III/2026, đứng thứ hai về quy mô nhưng ghi nhận mức tăng trưởng 36% cao nhất trong các nhóm ngành được theo dõi.

Trước thực trạng về tăng giá bán vượt trội so với tăng sản lượng bán trong cơ cấu GMV toàn ngành, FMCG trở nên khác biệt khi giữ mức tăng trưởng đồng đều ở cả 2 yếu tố: tăng 17% đến từ giá bán (Price Factor) và tăng 18% đến từ sản lượng bán (Unit Sold Factor).

Sự cân bằng này tạo nên dư địa cho ngành FMCG để từ đó thu hút thêm các khách hàng mới, có thể là từ các kênh bán lẻ khác chuyển dịch sang kênh thương mại điện tử. Phối hợp cùng tính bùng nổ của giai đoạn cuối năm, YouNet ECI dự đoán đây sẽ là cơ hội cho FMCG triển khai các chiến dịch tung sản phẩm mới và các chương trình khuyến mãi lớn nhất năm để tiếp tục đạt mục tiêu tăng trưởng hơn 30% giống như Quý IV năm 2025.

Trong Quý III/2026, nhóm ngành Thời trang và Phụ kiện đạt 39,3 nghìn tỷ đồng GMV - tăng trưởng 29% so với cùng kỳ năm trước. Cùng lúc đó ngành hàng Beauty (không bao gồm Personal Care - chăm sóc cá nhân) đạt 18,9 nghìn tỷ đồng GMV - tăng 28% so với Quý III/2025.

Tuy vẫn tiếp tục là những ngành hàng thuộc nhóm sở hữu GMV lớn trên Thương mại điện tử, 2 lĩnh vực này đang dần đối đầu trước thách thức số lượng đơn hàng dần chững lại khi giá bán liên tục tăng trong thời đại nhạy cảm về tiêu dùng.

Theo nhận định của YouNet ECI, các ngành hàng này cần xem xét 4 yếu tố trọng điểm để đảm bảo mức tăng trưởng cân bằng và bền vững cho Quý IV năm 2026 như chọn đúng sản phẩm chủ lực (key product); Lựa chọn nền tảng trọng điểm và phù hợp theo từng mục tiêu thay vì dàn trải khuyến mãi; Tập trung giữ chân khách cũ và nâng cấp giá trị đơn hàng của tập này thay vì cố gắng tìm khách mới; Cân nhắc trước khi đặt mục tiêu tăng trưởng quá cao so với năm trước./.

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