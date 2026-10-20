Kim ngạch thương mại Việt Nam-Singapore tăng trưởng vượt trội

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore thương mại Việt Nam-Singapore đã có mức tăng trưởng vượt trội.

Trong giai đoạn từ tháng 1-9/2026, tổng kim ngạch hai chiều đạt gần 42,8 tỷ SGD (khoảng 33,4 tỷ USD), tăng 46,8% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn mức tăng 36,9% của tổng kim ngạch ngoại thương Singapore.

Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Singapore, với tỷ trọng tăng từ 2,9% lên 3,1% tổng kim ngạch.

Đặc biệt, nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam đạt 19,4 tỷ SGD, tăng 123,2%, gấp hơn ba lần mức tăng nhập khẩu chung của Singapore (35,7%), qua đó nâng tỷ trọng của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Singapore từ 1,8% lên 3,0%.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu của Singapore sang Việt Nam đạt 23,4 tỷ SGD, tăng 14,3%, trong đó hàng có xuất xứ Singapore đạt 6,4 tỷ SGD, tăng 15,1% và hàng tái xuất (trung chuyển) sang Việt Nam đạt gần 17 tỷ SGD, tăng 14,0%. Đà tăng tiếp tục được duy trì trong tháng 9 khi kim ngạch hai chiều tăng 61,6% và nhập khẩu từ Việt Nam tăng 115,9%.

Như vậy, trong thương mại với Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 1-9/2026, nếu tính cả giá trị tạm nhập tái xuất thì Singapore đang là nước xuất siêu với giá trị xuất siêu sang Việt Nam theo ghi nhận của phía Singapore đạt 4 tỷ SGD. Nếu chỉ tính xuất khẩu hàng có xuất xứ nội địa thì Singapore đang là nước nhập siêu với giá trị nhập siêu đạt 12,9 tỷ SGD.

Nói cách khác, Việt Nam đang chuyển từ vị trí chủ yếu là thị trường tiêu thụ hàng hóa trung chuyển qua Singapore sang vị trí nguồn cung ngày càng quan trọng cho mạng lưới phân phối và tái xuất của Singapore.

Riêng trong tháng 9/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với Việt Nam đạt gần 5,2 tỷ SGD, tăng 61,6% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó xuất khẩu của Singapore tới Việt Nam đạt gần 3 tỷ SGD, tăng 35,6%, nhập khẩu từ Việt Nam đạt hơn 2,2 tỷ SGD, tăng 115,9%.

Trong xuất khẩu hàng hóa của Singapore, giá trị xuất khẩu sản phẩm sản xuất nội địa đến Việt Nam đạt 657,4 triệu SGD, tăng 27,5%, giá trị tạm nhập tái xuất (trung chuyển) sang Việt Nam đạt gần 2,3 tỷ SGD, tăng 38%.

Về xuất khẩu, số liệu thống kê của Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore cho thấy trong giai đoạn từ tháng 1-9/2026, hai nhóm hàng là Máy móc và thiết bị điện và bộ phận (HS 85) và Nhiên liệu, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất (HS 27) tiếp tục là hai nhóm hàng hóa xuất khẩu thứ 1 và 2 của Singapore tới Việt Nam. Tổng giá trị xuất khẩu của hai nhóm này đạt hơn 15,1 tỷ SGD, chiếm đến 64,6% tổng giá trị xuất khẩu của Singapore sang Việt Nam.

Hai nhóm này hiện cũng đang chứng kiến mức tăng trưởng khá, cụ thể nhóm HS 85 có giá trị xuất khẩu tới Việt Nam đạt hơn 11,1 tỷ SGD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2025; nhóm HS 27 đạt gần 4 tỷ SGD, tăng 22,8%.

Tuy cùng chiếm tỷ trọng cao, nhưng bản chất xuất khẩu của Singapore đối với hai nhóm này tới Việt Nam có sự khác biệt khá rõ rệt. Nếu như nhóm HS 85 có tỷ lệ tạm nhập tái xuất từ nước thứ ba đến 92,5%, thì nhóm HS 27 lại chủ yếu được sản xuất trong nước tại Singapore, với tỷ lệ của giá trị nội địa trong xuất khẩu sang Việt Nam chiếm đến 85,8%.

Về nhập khẩu, trong giai đoạn từ tháng 1-9/2026, nhóm HS 85 cũng tiếp tục là nhóm hàng hóa có giá trị nhập khẩu cao nhất mà Singapore nhập khẩu từ Việt Nam, đạt 9,5 tỷ SGD, tăng 118,8% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm 49,2% tổng giá trị nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam.

Đứng thứ 2 và 3 về giá trị nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam lần lượt là các nhóm Lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy và thiết bị cơ khí và bộ phận (HS 84), đạt 7,2 tỷ SGD, tăng 248,4%; và Thủy tinh và sản phẩm bằng thủy tinh (HS 70), đạt 643,1 triệu SGD, tăng 2,6%.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, diễn biến thương mại song phương giai đoạn từ tháng 1-9/2026 phù hợp với xu hướng của nền kinh tế Singapore, đó là chu kỳ đầu tư AI và bán dẫn không chỉ thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và tái xuất điện tử của Singapore mà còn kéo theo nhu cầu đối với máy móc, thiết bị, linh kiện từ các trung tâm sản xuất trong khu vực, trong đó Việt Nam là một điểm đến nổi bật.

Việc Singapore gia tăng nhập khẩu các sản phẩm HS 85 và HS 84 từ Việt Nam cho thấy vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng điện tử-công nghệ khu vực đang được nâng lên nhanh chóng, đồng thời cho thấy mối liên kết bổ trợ giữa năng lực sản xuất, lắp ráp của Việt Nam và vai trò trung tâm phân phối, tái xuất, tài chính và logistics của Singapore.

Tuy vậy, mức độ tập trung cao vào một số ít nhóm hàng cũng khiến thương mại song phương nhạy cảm với biến động của chu kỳ công nghệ toàn cầu. Nếu đầu tư AI chậm lại hoặc tâm lý thị trường đảo chiều, kim ngạch HS 84 và HS 85 có thể giảm nhanh tương tự mức tăng hiện nay./.

Việt Nam và Singapore tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy kết nối thị trường vốn VNX và SGX ký Biên bản ghi nhớ về phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký nhằm tạo khuôn khổ để tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy phát triển sản phẩm và kết nối giữa thị trường vốn Việt Nam và Singapore.