Nguồn cung thắt chặt đẩy giá càphê Arabica lên đỉnh một tháng

Trong phiên giao dịch 19/10, giá càphê Arabica kỳ hạn trên sàn ICE đã chạm mức cao nhất một tháng trong bối cảnh lượng tồn kho tiếp tục ở mức thấp và đồng nội tệ của Brazil, quốc gia trồng càphê hàng đầu thế giới, tăng giá. Giá cacao cũng đi lên trong khi giá đường sụt giảm.

Khép lại phiên này, giá càphê Arabica giao dịch ở mức 3,157 USD/lb (1 lb = 0,45kg), tăng 10,1 xu Mỹ (tương đương 3,3%). Trước đó trong cùng phiên, giá mặt hàng này đã chạm mức cao nhất một tháng là 3,1775 USD/lb. Tuần trước, giá càphê Arabica đã tăng 6,5%.

Nguyên nhân đẩy giá đi lên là việc đồng real của Brazil mạnh lên, khiến các nhà xuất khẩu hạn chế bán ra do thu nhập quy đổi sang nội tệ giảm. Theo một số nhà phân tích, đồng real tăng giá sau cuộc tranh luận trên truyền hình vào tối 18/10 giữa ứng cử viên cánh hữu Flavio Bolsonaro và ứng cử viên cánh tả Luiz Inacio Lula da Silva.

Bên cạnh đó, lượng tồn kho được chứng nhận trên sàn ICE hiện ở mức 239.852 bao, gần chạm mức thấp nhất 27 năm là 217.646 bao ghi nhận vào tháng trước. Các thành viên thị trường đang lo ngại nguồn cung từ Brazil sẽ không kịp chuyển đến các kho của ICE trước khi hợp đồng tháng 12 đáo hạn.

Giá càphê Robusta trong phiên 19/10 cũng tăng 2,2% lên 3.480 USD/tấn. Sản lượng càphê của Việt Nam, quốc gia sản xuất robusta lớn nhất thế giới, dự kiến duy trì ổn định trong niên vụ 2026/27, do sản lượng từ những cây trồng mới bù đắp được những thiệt hại do thời tiết bất lợi đầu năm nay. Dù vậy, một số nhà khí tượng học cảnh báo hiện tượng El Nino năm nay có thể ảnh hưởng nặng nề đến vụ mùa tới.

Trên thị trường cacao, giá mặt hàng này tại London tăng 24 bảng Anh (0,6%) lên 4.380 bảng/tấn, sau khi chạm mức cao nhất 1,5 tháng là 4.640 bảng/tấn vào tuần trước nhờ những dấu hiệu cho thấy nhu cầu cải thiện. Tại New York, giá cacao tăng 0,7% lên 5.687 USD/tấn.

Theo ước tính của các nhà xuất khẩu, lượng cacao chuyển đến các cảng ở Côte d'Ivoire - quốc gia sản xuất cacao lớn nhất thế giới - đạt 37.000 tấn trong tuần kết thúc vào ngày 18/10, giảm 55,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nông dân địa phương cho biết thời tiết khô hạn trên hầu hết vành đai cacao của nước này vào tuần trước đã làm dấy lên lo ngại về thiệt hại đối với vụ thu hoạch năm sau.

Ở chiều ngược lại, giá đường thô giảm 0,28 xu Mỹ (1,3%) xuống 20,57 xu Mỹ/lb, sau khi chạm mức đỉnh 19 tháng là 21,29 xu Mỹ/lb vào tuần trước. Giá đường đang chững lại sau đợt tăng mạnh do mưa lớn liên quan đến El Nino tại Brazil, yếu tố đã làm chậm hoạt động sản xuất trong tháng 9 và làm giảm lượng đường trong mía. Giá đường trắng phiên này cũng giảm 1,5% xuống 546,80 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, cổ phiếu của các công ty mía đường đã giảm sau khi chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp ngừng hoàn toàn việc sử dụng đường để sản xuất cồn sinh học (ethanol) trong niên vụ 2026-2027.

Quyết định này nhằm tăng nguồn cung trong nước và hạ nhiệt giá đường đang ở mức cao kỷ lục tại quốc gia tiêu thụ đường lớn nhất và sản xuất lớn thứ hai thế giới./.

Sớm đưa hạt càphê Arabica của Sơn La vươn tầm thế giới Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tin tưởng càphê Sơn La không chỉ mang hương vị của đất trời Tây Bắc, mà còn mang theo khát vọng hội nhập và khát vọng phát triển bền vững của Việt Nam.

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