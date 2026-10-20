Giá dầu thô giằng co quanh mức cao nhất 5 tháng trong phiên 20/10, khi giới giao dịch đắn đo giữa rủi ro đứt gãy nguồn cung từ và đà phục hồi mạnh mẽ của dòng chảy năng lượng tại Vùng Vịnh.

Bên cạnh đó, những nỗ lực tăng cường xuất khẩu từ Iraq cùng chính sách mới của phía Mỹ nhằm hợp pháp hóa các tàu chở dầu từng bị trừng phạt cũng góp phần kìm hãm đà tăng của giá "vàng đen." Thông tin này giúp xoa dịu phần nào chi phí bù đắp rủi ro địa chính trị trên thị trường.

Cụ thể, giá dầu Brent giao tháng 12 tăng 0,3% lên mức 109,84 USD/thùng vào lúc 13 giờ 30 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 12 tăng 0,2% lên mức 98,73 USD/thùng. Hợp đồng WTI giao tháng 11 (đáo hạn trong phiên 20/10) cũng nhích thêm 0,3% lên 103,94 USD/thùng.

Về rủi ro địa chính trị, giới chức Iran tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn, nhấn mạnh nước này buộc phải kiểm soát eo biển Hormuz để bảo đảm an ninh quốc gia. Họ khẳng định Mỹ sẽ phải trả giá cho tình hình hiện tại.

Phía Mỹ xác nhận lưu lượng dầu thô qua khu vực này đã phục hồi và đạt khoảng 80% so với thời điểm trước khi xung đột bùng phát. Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển các sản phẩm tinh chế vẫn còn hạn chế.

Giới chuyên gia phân tích đánh giá thị trường năng lượng hiện vẫn nghiêng về xu hướng tăng giá. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, giá dầu Brent đã vọt tăng khoảng 80% do tác động từ các cuộc xung đột lan rộng tại Trung Đông và Nga - Ukraine. Các nhà phân tích lưu ý sự leo thang trong các cuộc tấn công hàng hải có thể làm sụt giảm nguồn cung thực tế và tiếp tục đẩy giá lên cao.

Nhằm đối phó với tình trạng thắt chặt nguồn cung, các nhà sản xuất tại Vùng Vịnh đang nỗ lực gia tăng sản lượng. Iraq cho biết lượng dầu xuất khẩu của nước này trong tháng 10/2026 đã vượt 3,4 triệu thùng/ngày, tiến sát mức trước xung đột nhờ các chính sách chiết khấu sâu.

Cùng với đó, phía Mỹ dự kiến cấp phép bán khoảng 1.600 tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối" nhằm hợp pháp hóa hoạt động vận chuyển. Động thái này có thể giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt năng lực vận tải và hạ nhiệt cước phí trên toàn cầu./.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục căng thẳng, giá dầu WTI cao nhất kể từ ngày 15/9 Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,25 USD, tương đương 2,2%, lên 103,66 USD/thùng. Đây là mức chốt phiên cao nhất của dầu WTI kể từ ngày 15/9.