Giá vàng thế giới giảm trước áp lực từ giá dầu tăng cao

Giá vàng thế giới sụt giảm trong phiên giao dịch chiều 20/10, khi giá dầu thô duy trì ở mức cao làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Hiện giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới để tìm kiếm manh mối về lộ trình lãi suất.

Vào lúc 13 giờ 21 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 4.128,92 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2026 cũng giảm 0,3%, đứng ở mức 4.148,50 USD/ounce.

Thị trường năng lượng đang trên đà tăng mạnh, với giá dầu Brent dao động quanh mức cao nhất trong 5 tháng và vượt mốc 110 USD/thùng. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc các nhà giao dịch đang định giá lại rủi ro địa chính trị sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố thực hiện nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu năng lượng, sân bay và quân sự của Saudi Arabia.

Các chuyên gia phân tích tại công ty môi giới đầu tư Capital.com nhận định những bất ổn tại Trung Đông đang đẩy giá dầu lên cao, từ đó gây áp lực trực tiếp lên thị trường vàng. Thông thường, chi phí năng lượng leo thang sẽ làm gia tăng kỳ vọng Fed giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn để kiểm soát lạm phát.

Lãi suất cao sẽ giúp đồng USD mạnh lên, khiến các tài sản được định giá bằng đồng bạc xanh như vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Mặc dù các bình luận gần đây của giới chức Fed cho thấy cơ quan này chưa có ý định thắt chặt chính sách ngay lập tức trong cuộc họp ngày 27-28/10 tới, nhưng giới giao dịch vẫn tỏ ra thận trọng. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đang đặt cược xác suất Fed nâng lãi suất vào tháng 12 lên tới 92%.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,5% lên 57,38 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 0,4% lên 1.647,05 USD/ounce.

Tại Việt Nam, cập nhật lúc 14 giờ 30 ngày 20/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 139,60-142,60 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng đi xuống khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng Vào lúc 18 giờ 09 phút ngày 19/10 GMT (1 giờ 09 phút sáng ngày 20/10 theo giờ Việt Nam ), giá vàng giao ngay giảm 0,4%, xuống 4.147,87 USD/ounce.