Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất, tiếp sức doanh nghiệp cao điểm cuối năm

Nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh cuối năm gia tăng cũng là lúc doanh nghiệp cần giảm áp lực chi phí để chủ động dòng tiền. Việc thêm nhiều ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay từ 1,5%-2%/năm, kết hợp các gói tín dụng ưu đãi, đang mở thêm cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên.

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho vay đến 2%

Hưởng ứng định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, MB công bố lãi suất cho vay giảm 1,5%/năm đối với năm lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp, nông thôn; sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mức lãi suất cho vay từ 7,9%/năm; một số trường hợp được ưu tiên hỗ trợ có thể được xem xét giảm tới 2%/năm.

Để tạo dư địa giảm lãi suất, MB tiếp tục cân đối nguồn lực, nâng hiệu quả quản trị, vận hành và tối ưu chi phí hoạt động, hướng tới cải thiện tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) so với năm 2025.

Từ ngày 19/10 đến hết ngày 31/12/2026, LPBank triển khai giảm 1,6%-2%/năm lãi suất cho vay đối với các khoản giải ngân mới phục vụ sản xuất, kinh doanh ngắn hạn. Chương trình dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ cần bổ sung vốn lưu động, nhập nguyên vật liệu, duy trì hoặc mở rộng kinh doanh; ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Ông Vũ Quốc Khánh, Tổng Giám đốc LPBank cho biết ngân hàng hướng tới đưa vốn đến đúng nhu cầu, đúng đối tượng, giúp khách hàng duy trì kinh doanh, nắm bắt cơ hội tăng trưởng và nâng khả năng thích ứng trước biến động thị trường.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank cho biết ngân hàng đã giảm ngay 0,5% lãi suất huy động và cam kết trong tháng 10 giảm lãi suất cho vay từ 1,5%-2%/năm, đặc biệt với các lĩnh vực ưu tiên.

TPBank tiếp tục triển khai chuỗi chương trình tín dụng 8.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung vào doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, cùng các gói vay cho khách hàng cá nhân. Quy trình từ đăng ký, thẩm định đến giải ngân được số hóa, hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn kịp thời.

“Giảm lãi suất không chỉ là chia sẻ lợi ích với khách hàng, mà còn là cách TPBank đồng hành cùng chính sách tiền tệ, góp phần ổn định thị trường và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững,” ông Hưng nói.

OCB cũng công bố ưu đãi lãi suất theo nhóm khách hàng và thời gian cố định lãi suất ban đầu. Với hội viên OCB Priority Banking, mức giảm là 2,25%/năm đối với khoản vay trung, dài hạn có kỳ cố định lãi suất ba tháng đầu; 2%/năm với kỳ cố định sáu hoặc 12 tháng đầu; 1,5%/năm với khoản vay sản xuất, kinh doanh ngắn hạn.

Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất, tiếp sức doanh nghiệp cao điểm cuối năm. (Ảnh: TTXVN)

Khách hàng thân thiết sử dụng kết hợp các sản phẩm, dịch vụ OCB được giảm tới 1,5%/năm với khoản vay trung, dài hạn và 0,5%-1%/năm với khoản vay sản xuất, kinh doanh ngắn hạn trong thời gian cố định lãi suất ban đầu.

Trước đó, Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, Sacombank cũng đã công bố giảm lãi suất cho vay từ 1,5%-2% cho các lĩnh vực ưu tiên.

Tạo dư địa giảm lãi suất, giữ kỷ luật tín dụng

Cùng với giảm lãi suất cho vay, một số ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động để tiết giảm chi phí đầu vào.

Vietcombank đã công bố biểu lãi suất huy động mới, áp dụng từ ngày 20/10, với mức giảm 0,5%/năm. Cụ thể, tại Vietcombank, lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng cùng giảm xuống 3%/năm; kỳ hạn 12 tháng giảm xuống 5,4%/năm và kỳ hạn 24 tháng còn 5,5%/năm. Đối với các kỳ hạn 36, 48 và 60 tháng, ngân hàng niêm yết mức lãi suất 4,8%/năm, giảm 0,5%/năm so với trước đó.

Trong khi đó, ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, 15 ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động gồm ACB, TPBank, Sacombank, SeABank, PGBank, VCBNeo, BVBank, LPBank, Bac A Bank, OCB, Nam A Bank, BaoVietBank, NCB, VietBank và KienlongBank. Mức giảm phổ biến là 0,5%/năm, một số ngân hàng điều chỉnh tới 0,7%/năm, chủ yếu tập trung ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Các động thái này diễn ra sau cuộc họp ngày 16/10 về điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì, cùng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng.

Ông Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng cho rằng ngân hàng và doanh nghiệp có quan hệ cộng sinh. Hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó cũng tạo nền tảng cho ngân hàng: sản xuất phục hồi giúp khách hàng có điều kiện trả nợ, lợi nhuận và tích lũy của doanh nghiệp sẽ tạo thêm nguồn tiền gửi.

Về lâu dài, theo ông Tú, cần phối hợp chính sách vĩ mô, tài chính và tiền tệ để đưa lãi suất về mức phù hợp với tỷ suất lợi nhuận của nền kinh tế, doanh nghiệp. Phát triển các thị trường vốn sẽ chia sẻ nhu cầu tài trợ, giảm áp lực huy động lên hệ thống ngân hàng, qua đó tạo điều kiện hạ lãi suất.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính-Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, nhận định việc giảm lãi suất giúp doanh nghiệp cải thiện dòng tiền, duy trì sản xuất, khôi phục đơn hàng và dành thêm nguồn lực đổi mới công nghệ, nâng năng suất.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính-Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi. (Ảnh: Vietnam+)

Tuy nhiên, nhu cầu tín dụng cuối năm thường tăng khi doanh nghiệp nhập nguyên liệu, thanh toán đơn hàng, bổ sung hàng tồn kho và hoàn thành kế hoạch sản xuất. Ngân hàng cũng chịu sức ép huy động để đáp ứng nhu cầu vay, bảo đảm cân đối kỳ hạn. Vì vậy, việc giảm lãi suất cần được xem xét đồng thời với thanh khoản, tín dụng, tiền gửi và chi phí vốn.

Theo ông Huy, ngân hàng cần rà soát chi phí, cải thiện quy trình, ứng dụng công nghệ, tiết giảm khoản chi chưa cần thiết và chia sẻ lợi nhuận hợp lý, đồng thời bảo đảm chất lượng dịch vụ, an toàn hoạt động. Việc công khai điều kiện, mức giảm lãi suất giúp doanh nghiệp dự tính chi phí vốn và lựa chọn phương án phù hợp.

Nâng chất lượng tín dụng, thu hồi nợ đến hạn, xử lý nợ xấu và ngăn nợ mới phát sinh cũng góp phần giảm tổn thất, chi phí dự phòng. Cùng với đó, đa dạng hóa nguồn thu giúp ngân hàng giảm phụ thuộc vào thu nhập lãi.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cần minh bạch tài chính, xây dựng phương án khả thi và sử dụng vốn hiệu quả. Hỗ trợ giảm chi phí vốn phải song hành với kỷ luật tín dụng, không hạ chuẩn thẩm định hoặc chạy theo tăng dư nợ. Sự phối hợp này giúp dòng vốn đến đúng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng mà không tích tụ rủi ro cho hệ thống./.

Hàng loạt nhà băng công bố giảm lãi suất cho vay sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5%/năm, đồng thời giảm lãi suất cho vay 1,5%-2%/năm để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.