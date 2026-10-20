Mỹ rà soát hoạt động hạn chế dịch vụ tài chính của hai ngân hàng Canada

Theo mạng tin financialpost.com ngày 19/10, một cơ quan quản lý ngân hàng của Mỹ đã nêu tên Bank of Montreal (BMO) và TD Bank (2 trong số 6 ngân hàng lớn nhất Canada), cùng 7 tổ chức cho vay khác, trong một báo cáo về việc chấm dứt quan hệ ngân hàng và hạn chế quyền tiếp cận các dịch vụ tài chính đối với một số khách hàng tại Mỹ do quan điểm chính trị của họ.

Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ (OCC) đã công bố báo cáo dựa trên kết quả rà soát giám sát về các hoạt động chấm dứt quan hệ ngân hàng tại 9 ngân hàng lớn nhất mà cơ quan này quản lý.

Báo cáo được tổng hợp từ 100.000 khiếu nại gửi tới các tổ chức chịu sự quản lý của OCC cùng hàng trăm quyết định cụ thể từ phía các ngân hàng. Cơ quan quản lý này cho biết giai đoạn rà soát kéo dài từ năm 2020 đến tháng 9/2025.

Trong một thông cáo báo chí, ông Jonathan Gould, quan chức đứng đầu của OCC, cho biết: “Báo cáo hôm nay cung cấp bằng chứng không thể chối cãi rằng các ngân hàng lớn nhất cả nước đã từ chối cung cấp dịch vụ, chấm dứt quan hệ ngân hàng và phân biệt đối xử đối với khách hàng cũng như các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp. Người dân Mỹ cần được tiếp cận các dịch vụ tài chính bất kể niềm tin, sự liên kết hay quan điểm chính trị của họ là gì.”

Các tổ chức cho vay lớn khác được nêu tên trong báo cáo bao gồm JPMorgan Chase Bank, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One và PNC Bank.

OCC cho biết, cơ quan này đã thực hiện đánh giá theo một sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký vào tháng 8/2025, trong đó quy định rằng người dân Mỹ không nên bị từ chối tiếp cận các dịch vụ tài chính vì lý do niềm tin tôn giáo hoặc quan điểm chính trị.

Ông Trump đã chỉ đạo các cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xác định xem có ngân hàng nào thực hiện hành vi phân biệt đối xử hay không, đồng thời chuyển các trường hợp đó sang Bộ Tư pháp để xử lý.

Trong báo cáo của mình, OCC nhận định, các chính sách về “rủi ro danh tiếng” - vốn thiếu các tiêu chuẩn rõ ràng - đã gây bất lợi cho một bộ phận người dân Mỹ dựa trên quan điểm chính trị, tôn giáo, xã hội hoặc các hoạt động kinh doanh hợp pháp của họ.

Báo cáo nêu rõ: “Mặc dù có những nỗ lực nhằm tăng cường sự chặt chẽ trong nội bộ, việc tiếp tục sử dụng khái niệm ‘rủi ro danh tiếng’ không chỉ khiến các tổ chức tài chính xao nhãng việc tập trung nguồn lực vào quản lý các rủi ro tài chính cốt lõi, mà còn tạo cơ sở để họ từ chối khách hàng ngay cả khi chỉ mới xuất hiện những lo ngại nhỏ nhất về dư luận hoặc định kiến từ các bên liên quan. Điều này đi ngược lại nguyên tắc nền tảng về quyền tiếp cận công bằng.”

Theo báo cáo, “rủi ro danh tiếng” phát sinh khi quan điểm lịch sử về một số ngành nghề nhất định khiến các ngân hàng trở nên thận trọng hơn trong các hoạt động ngân hàng và cho vay đối với những ngành đó. Báo cáo trích dẫn ra các ví dụ từ nhiều tổ chức cho vay khác nhau với những lý do khác nhau.

Việc thiếu các tiêu chuẩn rõ ràng để đánh giá “rủi ro danh tiếng” là một trong những quan sát quan trọng được nêu trong báo cáo.

Báo cáo cũng cho biết, các ngân hàng duy trì cả “những chính sách công khai lẫn không công khai” nhằm hạn chế quyền tiếp cận dịch vụ tài chính đối với một số ngành nghề cụ thể, chẳng hạn như dầu khí, khai thác than, súng đạn và thuốc lá.

Theo OCC, các chính sách này bao gồm việc yêu cầu quy trình đánh giá và phê duyệt nghiêm ngặt hơn trước khi cho phép tiếp cận các dịch vụ tài chính.

OCC cho biết, cơ quan này đang cân nhắc các biện pháp nhằm ngăn chặn các bên cho vay thực hiện những hành vi mang tính phân biệt đối xử.

Ông Gould nói: “OCC sẽ đánh giá các thay đổi sâu hơn đối với khuôn khổ quản lý và giám sát áp dụng cho các ngân hàng lớn nhất, nhằm giảm thiểu khả năng tái diễn những hành vi gây hại này trong tương lai”./.

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