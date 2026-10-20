Việt Nam định hình ưu tiên tài chính trong Năm APEC 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, chiều 20/10, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong (Trung Quốc).

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn dẫn đầu tham dự, trong bối cảnh Việt Nam tích cực chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ nhà Năm APEC 2027.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lam Phật An và Chủ tịch Hội nghị Quan chức Cao cấp APEC Trần Húc nhấn mạnh vai trò cầu nối của Hong Kong giữa Trung Quốc với thị trường khu vực và toàn cầu, đồng thời điểm lại những kết quả nổi bật của Năm APEC Trung Quốc 2026.

Diễn ra trong hai ngày 20-21/10, hội nghị quy tụ đại diện tài chính-kinh tế của 21 nền kinh tế thành viên, tập trung thảo luận 4 chủ đề: chính sách tài khóa hỗ trợ dân sinh, tài trợ hạ tầng kỹ thuật số, tài chính toàn diện và giao lưu tài năng tài chính trẻ.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn dự kiến có các bài phát biểu quan trọng chia sẻ về thành tựu kinh tế vĩ mô và tài chính của Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục là điểm sáng về tăng trưởng và phục hồi kinh tế trong khu vực, đồng thời giới thiệu các định hướng ưu tiên của Việt Nam trong Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2027 (APEC FMP 2027). Các đề xuất hướng tới nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ nguồn lực tài chính cho những động lực tăng trưởng mới và phát triển bao trùm trong khu vực.

Bộ trưởng cũng sẽ khái quát kế hoạch chuẩn bị và lộ trình tổ chức các hội nghị tài chính quan trọng trong Năm APEC 2027 tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn sẽ tham dự đối thoại với Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) và làm việc song phương với đại diện một số nền kinh tế thành viên nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế-tài chính, củng cố vị thế và hình ảnh Việt Nam chủ động, tích cực và sẵn sàng đảm nhiệm thành công trọng trách chủ nhà Năm APEC 2027.

Tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 33 có hơn 500 quan chức tài chính-kinh tế và đại diện các tổ chức quốc tế tham dự. Đây là lần đầu Hong Kong đăng cai một hội nghị APEC, đồng thời là lần thứ ba Trung Quốc đảm nhiệm vai trò chủ nhà diễn đàn này sau 12 năm.

Các kết quả hợp tác tài chính tại hội nghị sẽ được hoàn thiện để trình Hội nghị Cấp cao APEC dự kiến diễn ra tại Thâm Quyến vào tháng 11 tới.

Hội nghị dự kiến sẽ bế mạc ngày 21/10 và ra Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Tài chính APEC./.

Đại biểu Quốc hội: Việt Nam đã sẵn sàng đón đầu vận hội APEC 2027 Việc đăng cai APEC 2027 là vinh dự lớn, đồng thời là cơ hội chiến lược không chỉ cho riêng tỉnh An Giang mà cho cả quốc gia. Quốc hội và Chính phủ đang tạo những cơ chế đặc thù, thuận lợi nhất.

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