MSB dành 10.000 tỷ đồng giảm lãi suất 2% cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

Hưởng ứng định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về giảm mặt bằng lãi suất, Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) triển khai đồng bộ các giải pháp trên cả hai phương diện huy động và cho vay, qua đó chia sẻ chi phí vốn và tăng cường hỗ trợ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp.

Theo đó, đối với khách hàng doanh nghiệp, MSB triển khai chương trình tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ đồng, với lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam thấp hơn tối thiểu 2%/năm so với mức thông thường, chỉ từ 7,5%/năm.

Theo đại diện MSB, chương trình hướng tới hỗ trợ khách hàng có nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên và những ngành, lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế. Việc mở rộng quy mô và gia tăng mức ưu đãi giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí tài chính, chủ động dòng tiền và có thêm nguồn lực duy trì, mở rộng hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, MSB cũng điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất tiền gửi từ 6 tháng trở lên, áp dụng cho các sản phẩm “Tiền gửi lãi suất cao nhất”, “Tiền gửi rút gốc từng phần” và “Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi cuối kỳ.” Sau điều chỉnh, lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao nhất tại quầy của ngân hàng còn 6,0%/năm, trong khi gửi trực tuyến (online) đạt 6,3%/năm.

Việc điều chỉnh thể hiện sự chủ động của MSB trong cân đối nguồn vốn, linh hoạt điều hành lãi suất theo diễn biến thị trường, đồng thời duy trì nguồn lực để đáp ứng nhu cầu tín dụng của nền kinh tế.

Song hành với các giải pháp lãi suất, MSB tiếp tục đẩy mạnh số hóa, phát triển hệ sinh thái ngân hàng số nhằm nâng cao trải nghiệm và khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho khách hàng. Trong đó, hai nền tảng số vừa ra mắt MSB Digital Bank (dành cho khách hàng cá nhân) và MSB Business Banking (dành cho doanh nghiệp) là những dấu ấn nổi bật trong nỗ lực mang đến trải nghiệm giao dịch thuận tiện, hỗ trợ khách hàng quản lý tài chính hiệu quả hơn./.

MSB xin ý kiến cổ đông phát hành 936 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ Ngân hàng MSB xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành 936 triệu cổ phiếu, dự kiến tăng vốn điều lệ lên 46.800 tỷ đồng trong năm 2026 nhằm cho vay khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, đầu tư chuyển đổi số.