Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng gặp lãnh đạo Nga và Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/10 cho biết sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Trung Quốc vào tháng tới.

Trả lời các câu hỏi của báo giới tại Nhà Trắng về khả năng diễn ra cuộc gặp ba bên, Tổng thống Trump khẳng định dù chưa chấp thuận tham gia vào lúc này, nhưng ông vẫn để mở cơ hội nếu các bên thực sự thiện chí.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh cuộc gặp sẽ tập trung vào vấn đề vũ khí hạt nhân và phi hạt nhân hóa, đồng thời khẳng định sẽ làm mọi điều có thể để chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ hiện sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, tiếp đến là Nga, trong khi Trung Quốc đứng thứ ba nhưng đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Theo ông, việc tổ chức cuộc gặp nhằm thúc đẩy phi hạt nhân hóa sẽ mang lại lợi ích cho thế giới.

Khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên được đề cập sau khi báo The Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Putin đã nêu ý tưởng này trong cuộc điện đàm với ông Trump ngày 9/10.

Theo báo trên, nhà lãnh đạo Nga muốn thúc đẩy các cuộc thảo luận nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột tại Ukraine theo những điều kiện có lợi cho Moskva.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận khả năng lãnh đạo ba nước cùng tham dự một hội nghị tại Trung Quốc đã được đề cập, song nhấn mạnh chưa có đề xuất cụ thể hay thỏa thuận nào về việc tổ chức cuộc gặp cũng như chương trình nghị sự. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết chưa có thông tin về khả năng diễn ra cuộc gặp này.

Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2026 dự kiến diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, trong hai ngày 18-19/11. Mỹ, Nga và Trung Quốc đều là thành viên của diễn đàn. Nếu được tổ chức, cuộc gặp ba bên có thể diễn ra bên lề hội nghị.

Khả năng thúc đẩy kiểm soát vũ khí hạt nhân là vấn đề đáng chú ý trong bối cảnh khuôn khổ pháp lý giữa hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới vừa có thay đổi lớn. Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) giữa Mỹ và Nga hết hiệu lực ngày 5/2/2026. Điều này đồng nghĩa hai nước không còn hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân chiến lược có tính ràng buộc pháp lý, lần đầu tiên sau hơn 5 thập kỷ, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ chạy đua vũ trang hạt nhân.

Ông Trump từ lâu đã chủ trương đưa Trung Quốc vào các cuộc đàm phán về giải trừ hạt nhân. Tuy nhiên, Bắc Kinh nhiều lần phản đối cơ chế đàm phán ba bên, với lập luận rằng kho vũ khí hạt nhân của nước này nhỏ hơn đáng kể so với Mỹ và Nga.

Theo Liên hợp quốc, hai nước Mỹ và Nga sở hữu phần lớn kho vũ khí hạt nhân toàn cầu, chiếm áp đảo tổng số đầu đạn hạt nhân trên thế giới./.

Điện Kremlin nêu khả năng tổ chức thượng đỉnh Nga-Mỹ-Trung Nga, Mỹ và Trung Quốc thừa nhận khả năng tổ chức thượng đỉnh song chưa có thống nhất cụ thể về thời điểm cũng như chương trình nghị sự.