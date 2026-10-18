Canada: Vụ cháy căn cứ quân sự Wainwright khiến ít nhất 7 người chết

Chính quyền địa phương thông báo, đà lan của đám cháy gây thương vong tại căn cứ quân sự Wainwright ở Alberta đã được khống chế trong đêm 17/10 (giờ địa phương).

Tài sản và hạ tầng thiết yếu được tạm thời bảo đảm an toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục trực giám sát khu vực bị ảnh hưởng, sẵn sàng xử lý khi tình hình thay đổi.

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, trong thông cáo ngày 18/10, Bộ Quốc phòng và các lực lượng vũ trang nước này cho biết mức độ ảnh hưởng của vụ việc vẫn đang được đánh giá.

Quân đội đang xác định danh tính những người thương vong để thông báo tới thân nhân, đồng thời khẳng định sẽ chưa công bố chi tiết về số người thiệt mạng cũng như bị thương cho tới khi hoàn tất quá trình này. Việc hỗ trợ những người bị ảnh hưởng và gia đình của họ đang là ưu tiên trước mắt.

Kênh Global News của Canada dẫn nhiều nguồn tin cho biết, ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ nổ và cháy tại căn cứ này.

Kênh này còn tiết lộ vụ nổ có thể xảy ra trong lúc hoạt động huấn luyện bắn đạn thật bắn trúng một đường ống hoặc giếng khí đốt trong căn cứ.

Trong khi đó, kênh TVA Nouvelles dẫn lời người phát ngôn Lực lượng vũ trang Canada cho biết, chưa có dấu hiệu cho thấy sự cố liên quan đến hoạt động khủng bố.

Về công tác cứu chữa, Cơ quan Chăm sóc Khẩn cấp Alberta (ACA) thông báo đã kích hoạt “Mã da cam” tại nhiều bệnh viện trong tỉnh bang. Đây là cơ chế phối hợp nguồn lực y tế để ứng phó với tình huống có nhiều bệnh nhân nặng cần được chăm sóc cùng một thời điểm.

Cơ quan này cho biết vụ việc cũng đòi hỏi phải huy động nguồn lực đáng kể từ lực lượng cấp cứu tại hiện trường cũng như các khoa cấp cứu ở khu vực Edmonton.

ACA cảnh báo số đơn vị cấp cứu sẵn sàng triển khai tại khu vực Edmonton rất hạn chế, trong khi khả năng tiếp nhận điều trị khẩn cấp tại nhiều địa phương trong tỉnh bang cũng có giới hạn.

Người dân được khuyến cáo tránh đến khoa cấp cứu Bệnh viện Đại học Alberta nếu có thể; những trường hợp không khẩn cấp nên cân nhắc các lựa chọn chăm sóc khác.

Theo CTV News, tổ chức cấp cứu đường không STARS đã điều 2 máy bay trực thăng từ Edmonton và Saskatoon hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân.

Ngoài nguồn lực Saskatchewan đã triển khai, tỉnh bang British Columbia cũng liên hệ đề nghị hỗ trợ Alberta. Thủ hiến Ontario Doug Ford cũng đề nghị hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả.

Cho tới nay, các nguồn chính thức tại địa bàn vẫn chưa nêu số thương vong cụ thể, cũng như nguyên nhân phát cháy hoặc thống kê thiệt hại vật chất tại căn cứ.

Việc khống chế đà lan của lửa chưa đồng nghĩa với việc đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, khi chính quyền địa phương vẫn duy trì lực lượng giám sát. Quân đội Canada cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin khi có cập nhật./.

Vụ cháy căn cứ quân sự Canada: Xác nhận có người thiệt mạng, cơ sở y tế quá tải Quân đội đang phối hợp với chính quyền liên bang và địa phương để ứng phó, ưu tiên bảo đảm an toàn cho quân nhân, gia đình họ và cộng đồng; tỉnh bang Saskatchewan cũng đang gửi hỗ trợ tới Alberta.