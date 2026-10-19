Chính quyền Tổng thống Trump thúc đẩy đầu tư và mở rộng sản xuất tại Mỹ

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 18/10 nhấn mạnh một loạt kết quả kinh tế và thỏa thuận đầu tư mới, trong đó có doanh số bán lẻ tăng mạnh, đơn đặt hàng thiết bị sản xuất đạt mức cao và các cam kết hợp tác năng lượng, công nghệ với đối tác nước ngoài.

Tuy nhiên, các số liệu mới cũng cho thấy chi phí năng lượng tăng đang góp phần đẩy doanh thu bán lẻ lên cao, trong khi sức ép lạm phát vẫn hiện hữu.

Theo Cục Thống kê Dân số Mỹ, doanh số bán lẻ trong tháng 9/2026 tăng 0,8% so với tháng trước, vượt dự báo 0,3% của giới kinh tế, đạt tổng cộng 745 tỷ USD.

Tuy nhiên, các hãng tin như AP cho biết phần lớn mức tăng xuất phát từ doanh thu tại các trạm xăng, tăng mạnh do giá nhiên liệu leo thang. Nếu loại trừ các trạm xăng, doanh số bán lẻ chỉ tăng 0,2%, cho thấy sức mua tại những lĩnh vực khác vẫn tương đối hạn chế.

Trong lĩnh vực sản xuất, Hiệp hội Công nghệ Sản xuất Mỹ (AMT) ngày 12/10 công bố đơn đặt hàng máy móc gia công kim loại trong tháng 8/2026 đạt 732,9 triệu USD, tăng 21% so với tháng trước và 36,3% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức cao thứ ba từng được ghi nhận theo tháng.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 8, tổng đơn đặt hàng đạt 4,76 tỷ USD, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu đầu tư thiết bị của các doanh nghiệp sản xuất đang tăng lên.

Về giá thuốc, số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá thuốc kê đơn giảm 1,2% trong tháng 9/2026, nối tiếp xu hướng giảm trong năm nay. Nhà Trắng trước đó cho biết giá thuốc kê đơn đã ghi nhận mức giảm theo năm mạnh nhất trong hơn 60 năm, kể từ năm 1963.

Tuy nhiên, mức giảm 1,2% trong tháng 9 là biến động theo tháng, không đồng nghĩa toàn bộ chi phí thuốc mà người dân phải trả đều giảm tương ứng, bởi chi phí thực tế còn phụ thuộc bảo hiểm, mức đồng chi trả và từng loại thuốc.

Trong lĩnh vực năng lượng, Đài Loan (Trung Quốc) ngày 14/10 xác nhận Công ty CPC thuộc sở hữu nhà nước dự kiến đầu tư tối đa 4,4 tỷ USD vào dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Alaska và mua khoảng 6 triệu tấn LNG mỗi năm khi dự án đi vào hoạt động.

Tổng thống Trump trước đó cho biết Đài Loan dự kiến mua khoảng 30% sản lượng của dự án. Tuy nhiên, các điều khoản cuối cùng vẫn đang được đàm phán; việc cung cấp khí đốt cho Đài Loan có thể bắt đầu sớm nhất vào năm 2032 nếu dự án triển khai đúng tiến độ.

Ở lĩnh vực công nghệ, Nhật Bản ngày 14/10 thống nhất với Mỹ triển khai dự án xây dựng hai nhà máy sản xuất chất bán dẫn tại bang New York, do GlobalFoundries vận hành, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 21 tỷ USD. Dự án thuộc khuôn khổ sáng kiến đầu tư Mỹ-Nhật trị giá 550 tỷ USD được công bố năm 2025.

Nhà máy đầu tiên dự kiến khởi công trước cuối năm 2026, hướng tới sản xuất chip từ năm 2029 và tạo hơn 1.000 việc làm. Đây là dự án sản xuất chất bán dẫn đầu tiên được triển khai trong khuôn khổ sáng kiến đầu tư chiến lược nói trên.

Các diễn biến trên cho thấy chính quyền ông Trump đang thúc đẩy thông điệp về phục hồi sản xuất, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và mở rộng năng lực công nghiệp trong nước.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng việc đánh giá toàn diện triển vọng kinh tế Mỹ cần tính đến cả những yếu tố trái chiều: doanh số bán lẻ tăng một phần do giá xăng cao, lạm phát tháng 9 vẫn ở mức 3,7% so với cùng kỳ năm trước, còn các dự án năng lượng và bán dẫn quy mô lớn cần nhiều năm để hoàn thành và tạo ra tác động kinh tế đầy đủ./.

Chỉ số giá sản xuất tại Mỹ tăng mạnh nhất trong hơn 3 năm Theo số liệu do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố ngày 15/10, thước đo áp lực lạm phát cơ bản tăng 1,3% trong tháng 9 và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

​