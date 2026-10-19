Mỹ bác tin dừng chia sẻ tình báo, kêu gọi sớm chấm dứt xung đột Ukraine

Ngày 19/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bác thông tin Washington tạm ngừng chia sẻ tình báo với Ukraine, đồng thời kêu gọi Moskva và Kiev tập trung tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.

Phát biểu với báo giới tại Samarkand (Uzbekistan), Ngoại trưởng Rubio khẳng định “không có sự gián đoạn nào” trong việc chia sẻ tình báo với Ukraine. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Washington đã nối lại hoạt động này sau 3 ngày tạm dừng.

Liên quan khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm tìm giải pháp cho xung đột Ukraine, ông Rubio cho biết các bên đã thảo luận về cuộc gặp, song chưa xác nhận liệu kế hoạch đã được thống nhất hay chưa.

Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh Tổng thống Trump đã nhiều lần bày tỏ mong muốn chấm dứt cuộc xung đột, cho rằng các bên cần tập trung vào mục tiêu này. Ông cũng cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng sang quốc gia khác, chẳng hạn khi thiết bị bay không người lái bị gây nhiễu điện tử, chệch hướng và bay vào lãnh thổ nước láng giềng. Quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ đồng thời nêu rõ Washington không thấy lợi ích nào từ cuộc chiến này.

Những phát biểu trên được đưa ra khi Tổng thống Trump tiếp tục thúc đẩy đàm phán, đồng thời chỉ trích ông Zelensky, cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine chưa thực sự muốn chấm dứt chiến tranh.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố đạt thỏa thuận nhập khẩu nhiên liệu diesel với Nga và nới lỏng một số biện pháp trừng phạt nhằm duy trì Moskva tại bàn đàm phán, động thái vấp phải phản ứng từ Kiev./.

Mỹ "đã chấm dứt hoàn toàn" việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine Theo các quan chức thạo tin, việc Mỹ chấm dứt chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tấn công của quân đội Ukraine vào lực lượng Nga.