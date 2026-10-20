Nga và Iran thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện

Nga và Iran khẳng định quyết tâm mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư và hạt nhân, đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương và thúc đẩy giải pháp chính trị cho những vấn đề khu vực, trong bối cảnh quan hệ song phương được hai bên đánh giá đang ở mức gắn kết chưa từng có.



Ngày 19/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã hội đàm tại Tehran, thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và trao đổi về tình hình quốc tế, khu vực.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Araghchi khẳng định Iran và Nga chưa bao giờ hợp tác chặt chẽ như hiện nay. Ông cho biết hai bên tập trung thảo luận việc mở rộng hợp tác kinh tế và hạt nhân, đồng thời trao đổi về các vấn đề từ châu Âu đến Tây Á, trong đó có Ukraine, Palestine, Liban và Yemen.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Moskva không có ý định từ bỏ việc thực hiện các thỏa thuận kinh tế và đầu tư với Tehran, bất chấp tình hình phức tạp.

Theo hãng tin TASS, các chuyên gia Nga đang dẫn trở lại Nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Hai bên cũng nhìn nhận triển vọng hợp tác lớn trong lĩnh vực khai thác và vận chuyển dầu khí.



Về kết nối giao thông, ông Lavrov cho biết nhà thầu Nga sẽ tiếp tục khảo sát kỹ thuật tuyến đường sắt Rasht–Astara và khởi công sau khi Iran hoàn tất các thủ tục cần thiết. Tuyến đường này được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối vận tải giữa hai nước.

Ngoại trưởng Araghchi đánh giá cuộc hội đàm đạt kết quả tích cực, đồng thời nhấn mạnh việc triển khai Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra những bước phát triển mới trong quan hệ song phương. Ông Lavrov cũng khẳng định hiệp ước là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác.

Về các vấn đề khu vực, hai bên trao đổi quan điểm về tình hình Vùng Vịnh, khu vực Kavkaz, châu Âu, Ukraine, Palestine và Yemen.

Ngoại trưởng Araghchi cho rằng các vấn đề khu vực cần được giải quyết bằng biện pháp chính trị, không phải quân sự, đồng thời nhấn mạnh hợp tác Nga-Iran có thể đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy ổn định.

Ngoại trưởng Lavrov tái khẳng định Nga sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục tự do hàng hải tại Vùng Vịnh và eo biển Hormuz.

Hai nước cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc, Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Ông Lavrov đến Tehran ngày 19/10 trong chuyến thăm làm việc, sau khi tham dự Hội nghị Bộ trưởng chung Nga-Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược tại Bahrain./.

Iran và Nga cam kết tăng cường hợp tác chiến lược Tổng thống Putin khẳng định hợp tác Nga-Iran theo khuôn khổ Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện vẫn được duy trì bất chấp những diễn biến trong khu vực.

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