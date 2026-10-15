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Lực lượng Houthi tấn công Phủ Tổng thống ở thành phố Aden

Lực lượng Houthi phóng tên lửa vào Phủ Tổng thống ở thành phố Aden của Yemen, gây tiếng nổ và khói, chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại.

Bích Liên
Các tay súng Houthi tại Yemen. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các tay súng Houthi tại Yemen. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 15/10, lực lượng Houthi đã phóng tên lửa vào Phủ Tổng thống ở thành phố Aden của Yemen, nơi cũng là trụ sở của chính phủ được quốc tế công nhận.

Nguồn tin cảnh sát địa phương xác nhận: "Tên lửa của Houthi đã nhắm mục tiêu vào Phủ Tổng thống Al-Maashiq ở Aden."

Cư dân của thành phố báo cáo nghe thấy tiếng nổ. Nhân chứng nhìn thấy khói bốc lên từ địa điểm này.

Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại./.​

(TTXVN/Vietnam+)
#lực lượng Houthi #phóng tên lửa #Phủ Tổng thống Yemen
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