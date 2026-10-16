Tổng thống Iran khẳng định không phát triển vũ khí hạt nhân, sẵn sàng đối thoại

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 16/10 khẳng định Tehran không tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời bác bỏ những thông tin mà ông cho là tuyên truyền sai lệch nhằm chống lại Iran.

Nhà lãnh đạo này cũng nhấn mạnh nước này sẵn sàng đối thoại nhưng sẽ không chấp nhận bị ép buộc phải đầu hàng.

Theo thông báo trên trang web của Văn phòng Tổng thống Iran, ông Pezeshkian đưa ra tuyên bố trên trong cuộc gặp Thủ tướng Gruzia Irakli Kobakhidze bên lề Hội nghị lần thứ 17 Các bên tham gia Công ước về đa dạng sinh học (COP17), diễn ra tại thủ đô Yerevan của Armenia.

Tổng thống Pezeshkian khẳng định Iran không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời viện dẫn lập trường của cố lãnh đạo tối cao Ali Khamenei về việc cấm phát triển loại vũ khí này. Ông gọi những thông tin xuyên tạc nhằm vào Iran là “lời nói dối," đồng thời cho biết Tehran luôn sẵn sàng đối thoại.

Đề cập quan hệ với Mỹ, nhà lãnh đạo Iran cho rằng Washington đang tìm cách buộc Tehran phải khuất phục thông qua sức ép và các biện pháp trừng phạt. Ông chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ là không phù hợp với các khuôn khổ nhân đạo, đồng thời lên án các cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel nhằm vào Iran là “không thể biện minh” và “vô nhân đạo."

Trong cuộc gặp riêng với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, ông Pezeshkian tiếp tục khẳng định Iran sẽ không đầu hàng trước sức ép của Mỹ, đồng thời duy trì quan hệ với cộng đồng quốc tế dựa trên sức mạnh nội tại và tăng cường phối hợp với các nước láng giềng.

Tổng thống Iran cảnh báo các biện pháp trừng phạt của Mỹ đang gây ra những vấn đề không chỉ đối với Iran mà còn với toàn thế giới.

Theo ông, nếu Washington tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận hiện nay, tình hình có thể trở nên nghiêm trọng hơn trên phạm vi toàn cầu. Ông kêu gọi Mỹ lựa chọn đối thoại dựa trên lý lẽ thay vì sử dụng sức mạnh để áp đặt yêu cầu.

Về phía Gruzia, Thủ tướng Kobakhidze nhấn mạnh nước này phản đối mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của các quốc gia. Những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Pezeshkian được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Iran với Mỹ và Israel vẫn căng thẳng, bất chấp những nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Trong bối cảnh các bất đồng về chương trình hạt nhân và trừng phạt vẫn chưa được giải quyết, khả năng nối lại đối thoại giữa Washington và Tehran tiếp tục là một trong những yếu tố then chốt đối với triển vọng ổn định tại Trung Đông./.

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