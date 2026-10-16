Liên hợp quốc lên án các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia

Ngày 15/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua tuyên bố của Chủ tịch lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào Saudi Arabia, đồng thời khẳng định quyền tự vệ của Riyadh theo luật pháp quốc tế.



Tuyên bố lên án “bằng những ngôn từ mạnh nhất” các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia, trong đó có các vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế Quốc vương Khalid ở thủ đô Riyadh và các cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhấn mạnh những hành động này gây nguy hiểm cho dân thường, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng, đồng thời tái khẳng định quyền tự vệ vốn có của Saudi Arabia phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tuyên bố cũng lên án các cuộc tấn công và đe dọa của Houthi nhằm vào hoạt động vận tải biển thương mại ở Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm an toàn cho tàu thương mại và thủy thủ đoàn, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đồng thời bày tỏ quan ngại trước tình hình quân sự leo thang tại Yemen, kêu gọi lực lượng Houthi chấm dứt các hành động làm gia tăng căng thẳng, cũng như các cuộc tấn công gây ảnh hưởng đến dân thường và các cơ sở dân sự.

Tuyên bố tái khẳng định sự ủng hộ đối với Chính phủ Yemen, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhấn mạnh hòa bình bền vững tại Yemen không thể đạt được thông qua bạo lực, cưỡng ép hoặc sử dụng vũ lực, đồng thời tái khẳng định ủng hộ một giải pháp chính trị toàn diện do người Yemen làm chủ, với sự hỗ trợ của Liên hợp quốc.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công qua biên giới và giao tranh tại Yemen tiếp tục gia tăng. Theo các nguồn tin quốc tế, tuyên bố ngày 15/10 là bước đi đáng chú ý của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong phản ứng trước tình hình Yemen, trong bối cảnh cơ quan này trước đó đã nhiều lần lên án các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Saudi Arabia và hoạt động hàng hải thương mại ở Biển Đỏ./.

Saudi Arabia không kích cơ sở dầu mỏ ở Yemen, Houthi cảnh báo trả đũa Động thái Saudi Arabia không kích cơ sở dầu mỏ ở Yemen làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào sân bay và cơ sở năng lượng tiếp diễn.

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