Vùng Vịnh đẩy mạnh đầu tư khí đốt giữa sức ép xung đột

Các quốc gia vùng Vịnh đang tăng cường đầu tư vào các dự án khai thác khí đốt trong nước nhằm củng cố an ninh năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, trong bối cảnh chiến tranh Mỹ-Iran làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung.

Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI ngày 19/10, các dự án khí đốt vẫn được ưu tiên bất chấp chi phí cho nhu cầu quốc phòng và sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng gia tăng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các nước như Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã phê duyệt các dự án quy mô lớn trị giá khoảng 50 tỷ USD.

Theo các nhà phân tích thuộc công ty tư vấn Wood Mackenzie, những dự án này được các doanh nghiệp năng lượng quốc gia ưu tiên vì có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh năng lượng và có khả năng chống chịu tốt hơn trước các biến động địa chính trị.

Số liệu của tổ chức nghiên cứu Kamco có trụ sở tại Kuwait cho thấy giá trị các hợp đồng được trao trong lĩnh vực khí đốt đạt 13,5 tỷ USD trong quý III/2026, tăng 60% so với mức 8,4 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Động lực đầu tư khác nhau giữa các quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), gồm Saudi Arabia, Qatar, UAE, Kuwait, Bahrain và Oman. Saudi Arabia dự kiến sử dụng khí đốt từ các dự án lớn như Jafurah và Dorra để thay thế dầu mỏ đang được đốt phục vụ phát điện.

Sản lượng điện từ khí đốt tại nước này đã tăng 75% trong thập kỷ qua. Việc sử dụng khí đốt thay dầu cũng giúp Saudi Arabia dành nhiều dầu thô và sản phẩm lọc dầu hơn cho xuất khẩu.

Các nước GCC đồng thời đẩy mạnh khai thác nguồn khí đốt trong nước, kể cả những mỏ phi truyền thống khó tiếp cận, đòi hỏi các phương pháp khai thác như nứt vỡ thủy lực.

Những dự án này giúp tăng tính tự chủ về năng lượng và giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, vốn có thể bị gián đoạn do bất ổn hàng hải tại Vịnh Arập.

Kuwait từng phải đối mặt với tình trạng mất điện và điện áp thấp trong nhiều năm. Trong cuộc chiến Mỹ-Iran, nước này buộc phải đốt dầu để phát điện khi các chuyến hàng khí đốt bị gián đoạn.

Ông Sherif Foda, Giám đốc điều hành công ty dịch vụ mỏ dầu NESR, cho rằng chiến sự có thể thúc đẩy hoặc đẩy nhanh một số dự án nhằm bảo đảm nguồn cung khí đốt trong nước mà không cần phụ thuộc vào bên ngoài.

Lãnh đạo tập đoàn năng lượng quốc gia Saudi Arabia Aramco cũng cho biết nước này đặt mục tiêu gần như tăng gấp ba sản lượng khí đốt vào năm 2040.

Khí đốt còn được xem là nguồn điện nền ổn định bổ trợ cho các nhà máy điện mặt trời quy mô lớn, đồng thời đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) mà Saudi Arabia và UAE dự kiến xây dựng trong những năm tới./.

Giá dầu giảm khi triển vọng nguồn cung từ Nga lấn át rủi ro Vùng Vịnh Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,18 USD (tương đương 1,1%) xuống mức 105,47 USD/thùng vào lúc 13 giờ 25 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giảm 1,17 USD (1,3%) xuống mức 92,57 USD/thùng.

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