Xung đột tại Trung Đông: Ai Cập cam kết hỗ trợ an ninh cho Saudi Arabia

Ngày 18/10, Hội đồng Quốc phòng Ai Cập tuyên bố sẽ cung cấp mọi hình thức hỗ trợ cần thiết và khả thi cho Saudi Arabia nhằm bảo vệ an ninh và sự ổn định của vương quốc này, trong bối cảnh các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào Saudi Arabia gia tăng.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, tuyên bố trên được đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng Ai Cập do Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi chủ trì tại Cung điện Al-Ittihadiya sáng cùng ngày.

Phủ Tổng thống Ai Cập ra thông báo cho biết Hội đồng Quốc phòng Ai Cập cam kết hỗ trợ Saudi Arabia bảo vệ các nguồn tài nguyên, toàn vẹn lãnh thổ và các thánh địa Hồi giáo của vương quốc này.

Bên cạnh đó, Hội đồng quyết định tiếp tục tăng cường các nỗ lực chính trị, ngoại giao, phối hợp với những bên liên quan trong khu vực và quốc tế nhằm hạ nhiệt căng thẳng, giải quyết các cuộc khủng hoảng bằng biện pháp hòa bình.

Tham dự cuộc họp có nhiều quan chức cấp cao của Ai Cập, trong đó có Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Nội vụ, người đứng đầu cơ quan tình báo và các chỉ huy quân sự cấp cao.

Trước đó, ngày 17/10, Tổng thống El-Sisi kêu gọi triệu tập phiên họp khẩn cấp của Quốc hội để trao thẩm quyền cho phép Ai Cập hỗ trợ phòng thủ Saudi Arabia nếu được yêu cầu. Ông nhấn mạnh việc hỗ trợ này nhằm bảo vệ an ninh và chủ quyền của Saudi Arabia.

Cam kết của Cairo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Saudi Arabia và Houthi leo thang trong thời gian gần đây, sau cuộc tấn công của Houthi nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh vào cuối tuần trước, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đang đẩy mạnh chiến dịch chống lại lực lượng này tại Yemen.

Ngày 15/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Bảo an lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công ngày càng leo thang của Houthi nhằm vào Saudi Arabia, đồng thời khẳng định quyền tự vệ của Riyadh theo luật pháp quốc tế./.

Houthi sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết lộ kế hoạch tấn công Saudi Arabia Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết lực lượng Houthi đã tiếp nhận công nghệ tiên tiến với sự hỗ trợ từ các bên trong khu vực.